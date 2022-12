A Fazenda 14: Galisteu dá bronca ao vivo em Pétala, Bia e Moranguinho: “Eu peço respeito”

Adriane Galisteu precisou conversar com os peões para acalmar os ânimos após saída de Deolane

Deolane Bezerra deixou A Fazenda 14 na tarde deste domingo (4) e virou o assunto mais comentado do dia, dentro e fora do jogo. Assim que anunciado a sua saída do reality show rural, suas aliadas Pétala Barreiros, Bia Miranda e Moranguinho afirmaram que tinham certeza que a advogada não havia saída por problemas de saúde da sua mãe e isso seria apenas uma desculpa dada pela produção para elas também não desistirem.

Nervosa após ler o comunicado sobre a saída da loira, Pétala disse: “Não é verdade, eu acho que não é, estão fazendo isso para a gente não bater o sino”, já no quarto a influenciadora digital afirmou: “Não teria fogos de artifício se fosse com a mãe dela, isso foi a forma que eles acharam para a gente não desistir. A ganhadora do programa saiu por falcatrua".

Mais tarde, Adriane Galisteu entrou ao vivo para comentar sobre o assunto com os participantes de A Fazenda 14 e pediu respeito às três peoas.

"Mas eu quero pedir uma coisa a todos. Por respeito a mim, como apresentadora, em respeito a essa emissora de TV que faz 70 anos no ano que vem, pautados pela credibilidade, em respeito à produção desse programa que já está na 14ª temporada e é inadmissível este tipo de postura. Sugeriram que a gente vai inventar uma história sobre a doença de alguém para enganar vocês por algum motivo? Isso não dá para admitir! Então para quem acredita na nossa credibilidade, nós vamos seguir com o jogo. E quem não acredita já sabe o caminho a tomar... Tudo bem aí? Nós não vamos aceitar esse tipo de postura na nossa relação, meninas. Sabe por quê? A nossa relação se baseia na confiança e não tem outro jeito de ter relação; então eu peço respeito comigo com a produção pra gente concluir a nossa temporada com sucesso", pontuou a apresentadora.

Veja a cena:

Pétala falando que a Deolane segurou o programa nas costas. #AFazendapic.twitter.com/24BYXmE25d — Central Reality (@centralreality) December 5, 2022

A edição deste domingo (4) de A Fazenda 14, mostrou o exato momento em que Deolane Bezerra desistiu do jogo por conta da saúde de sua mãe, que se encontra internada no hospital. Após todo o tumulto que suas irmãs fizeram na frente da sede em Itapecerica da Serra, a advogada ficou sabendo sobre o estado de Solange Bezerra e optou por sair.

Deolane foi até o sino da Fazenda e anunciou o seu desejo, onde mencionou sobre não estar sabendo o que está acontecendo aqui fora, se referindo a quantidade de fogos e gritos que ela e os peões ouviram durante a madrugada e a manhã deste domingo.