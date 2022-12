A Fazenda 14: Record TV mostra momento em que Deolane desistiu de A Fazenda 14: “Não quero trocar minha paz por dinheiro”

Deolane Bezerra saiu do reality show por conta do estado de saúde de sua mãe

A edição deste domingo (4) de A Fazenda 14, mostrou o exato momento em que Deolane Bezerra desistiu do jogo por conta da saúde de sua mãe, que se encontra internada no hospital. Após todo o tumulto que suas irmãs fizeram na frente da sede em Itapecerica da Serra, a advogada ficou sabendo sobre o estado de Solange Bezerra e optou por sair.

Deolane foi até o sino da Fazenda e anunciou o seu desejo, onde mencionou sobre não estar sabendo o que está acontecendo aqui fora, se referindo a quantidade de fogos e gritos que ela e os peões ouviram durante a madrugada e a manhã deste domingo.

“Boa tarde meu povo, venho aqui comunicá-los que recebi informações médicas sobre a minha mãe, estou desistindo do jogo. Também teve muita baderna essa noite, muitos fogos, não sei o que está acontecendo aí fora, e eu não quero trocar a minha paz por dinheiro”, disse a advogada.

Confira o momento:

Com a saída conturbada de Deolane Bezerra de A Fazenda 14 na tarde deste domingo (4), suas aliadas no jogo Pétala Barreiros, Bia Miranda e Ellen Cardoso, a Moranguinho, pediram juntas para saírem do reality show rural.

As meninas ficaram muito tristes e desconfiadas da saída da advogada, chegaram a alegar a possibilidade de ser mentira a informação sobre a saúde da mãe de Deolane, e por isso, também optaram por desistir do jogo. Pétala, Bia e Moranguinho começaram a arrumar as malas para ir embora e entraram juntas no closet para fazer o pedido.