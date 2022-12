A Fazenda 14: Bia, Pétala e Moranguinho pedem para sair de A Fazenda 14

As meninas do grupo A, Bia, Pétala e Moranguinho continuaram no jogo após conversar com a produção do programa

Com a saída conturbada de Deolane Bezerra de A Fazenda 14 na tarde deste domingo (4), suas aliadas no jogo Pétala Barreiros, Bia Miranda e Ellen Cardoso, a Moranguinho, pediram juntas para saírem do reality show rural.

As meninas ficaram muito tristes e desconfiadas da saída da advogada, chegaram a alegar a possibilidade de ser mentira a informação sobre a saúde da mãe de Deolane, e por isso, também optaram por desistir do jogo. Pétala, Bia e Moranguinho começaram a arrumar as malas para ir embora e entraram juntas no closet para fazer o pedido.

Apesar da vontade de sair, a produção de A Fazenda 14 conversou separadamente com cada uma delas e mostraram que estava tudo bem com Deolane e sua mãe. Moranguinho, que aceitou conversar com a psicóloga do programa, ao sair avisou Pétala que estava tudo bem e que viu um vídeo de Deolane junto com a sua mãe.

Antes de tudo se acalmar, Pétala disse no meio da casa para a produção: "E aí? Não vão me mandar embora não? Eu quero ir embora".

A advogada Deolane Bezerra deixou o programa A Fazenda 14 na tarde deste domingo (4), após receber a notícia que sua mãe, Solange Bezerra, está internada no hospital. Na sede, os peões receberam o seguinte comunicado: “A peoa Deolane foi chamada para atendimento e recebeu esclarecimento sobre o estado de saúde da sua mãe. Diante das informações ela optou por desistir do jogo e não faz mais parte de "A Fazenda 14". As malas já estão no closet! Por favor, reúnam os pertences dela e em seguida devolvam as malas no closet.”

Porém, até a produção do reality show rural avisar Deolane sobre o estado de saúde de sua mãe, uma série de acontecimentos levaram a internet a comentar sobre o assunto ao longo do dia.