A Fazenda 14: Promessa de pix, show ao vivo, carro de som e polícia: veja tudo que ocorreu na saída de Deolane Bezerra

Deolane Bezerra está oficialmente fora de A Fazenda 14, confira todos os detalhes da conturbada saída da ex-peoa

A advogada Deolane Bezerra deixou o programa A Fazenda 14 na tarde deste domingo (4), após receber a notícia que sua mãe, Solange Bezerra, está internada no hospital. Na sede, os peões receberam o seguinte comunicado: “A peoa Deolane foi chamada para atendimento e recebeu esclarecimento sobre o estado de saúde da sua mãe. Diante das informações ela optou por desistir do jogo e não faz mais parte de "A Fazenda 14". As malas já estão no closet! Por favor, reúnam os pertences dela e em seguida devolvam as malas no closet.”

Porém, até a produção do reality show rural avisar Deolane sobre o estado de saúde de sua mãe, uma série de acontecimentos levaram a internet a comentar sobre o assunto ao longo do dia.

Entenda tudo o que aconteceu:

Segundo as irmãs da advogada, elas já haviam avisado a produção do programa que Solange estava no hospital, mas nada foi passado para Deolane. Por isso, na noite deste sábado (3), Daniele e Dayanne foram até Itapecerica da Serra, sede de A Fazenda, para tentar falar com a produção e tirar a irmã de dentro. Com um grupo de pessoas, elas soltaram fogos e até chamaram a polícia, mas nada foi resolvido. A equipe responsável pela segurança dos peões, alegaram que não tinha ninguém da produção presente.

Já na manhã deste domingo (4), as irmãs de Deolane continuaram na frente da sede com um grupo de fãs da advogada, pedindo a saída dela.

Durante a permanencia do grupo na porta da sede do reality show, teve carro de som para tentar se comunicar com Deolane, um homem cantando músicas da advogada e de seu falecido namorado MC Kevin e segundo o site Em Off, Dayane, prometeu pix aos que ajudassem a exigir a saída da loira na Record TV, mas até o momento não foi pago.

Após tanta insistência, a produção do programa avisou a loira sobre a saúde de sua mãe e Deolane preferiu desistir de A Fazenda 14.

Confira os vídeos dos principais momentos:

🚨AGORA: Os participantes descobrindo sobre a desistência da Deolane. #AFazendapic.twitter.com/YkomBT6bjc — Central Reality (@centralreality) December 4, 2022

🚨AGORA: Irmã de Deolane confirma ter visto o vídeo onde a advogada sai da sede do reality. #AFazendapic.twitter.com/6rSqjrGKWm — Central Reality (@centralreality) December 4, 2022

🚨AGORA: Irmã de Deolane contrata carro de som para enviar recado para a advogada que está confinada. pic.twitter.com/kzsoDRiq21 — Central Reality (@centralreality) December 4, 2022

🚨AGORA: Com latinhas de cerveja na mão, fãs de Deolane gritam: “CARELLI LADRÃO, MANIPULA A EDIÇÃO”. #AFazendapic.twitter.com/s4e9rTPRJc — Central Reality (@centralreality) December 4, 2022

🚨URGENTE: Record não liberou Deolane e falaram que Daniele não pode reincidir o contrato pic.twitter.com/Ng3i4Nzahy — Central Reality (@centralreality) December 4, 2022

A advogada Deolane Bezerra protagonizou um momento emocionante na tarde deste domingo, 4, ao reencontrar sua filha caçula, Valentina. Elas ficaram três meses sem se ver por causa da participação dela no reality show A Fazenda 14, da Record TV. Após desistir da atração, ela voltou para casa e reencontrou a herdeira.

O momento especial e emocionante do reencontro das duas foi registrado pela amiga e assessora pessoal de Deolane, Jucy Costa, nas redes sociais e compartilhado pelos fã-clubes.