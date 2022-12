Deolane Bezerra rompe o silêncio após desistir de A Fazenda: 'Carreguei nas costas'

Deolane Bezerra alfineta o reality show A Fazenda ao sair da atração neste domingo: 'Dinheiro não compra a minha paz'

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra (34) compartilhou um vídeo nas redes sociais ao fazer o primeiro pronunciamento após sair de A Fazenda 14, da Record TV. Ela deixou o reality show na manhã deste domingo, 4, ao receber a notícia de que sua mãe, Solange, está internada em um hospital. Após visitar a sua mãe, ela apareceu nas redes sociais e surpreendeu ao alfinetar o programa de TV.

Deolane disse que voltará para contar tudo o que aconteceu e que não entrou no programa por dinheiro. Inclusive, ela contou que não tem medo de perder seguidores nas redes sociais.

“Estou aqui reunida com a minha família, meu bem maior. E tenham certeza que quando tudo se resolver, eu sou a primeira a vir aqui contar tudinho para vocês e, tenham certeza, tenho muitas coisas para falar. Carreguei A Fazenda nas costas! É para ser soberba? Vou ser! É para ser arrogante? Agora eu serei. Carreguei nas costas, dentre muitas outras coisas que aconteceram. E não tenham dúvidas que vocês vão saber de tudo”, disse ela.

Logo depois, ela continuou o seu desabafo. “Eu prefiro ser verdade do que ser dúvida, uma frase que escutei muito do André lá dentro. E, com todos os meus defeitos, eu sou verdade e sempre serei verdade. Dinheiro não compra a minha paz, não compra a minha cabeça. Se fosse por dinheiro, Deolane, você não teria entrado, porque um prêmio de um milhão e meio não iria mudar a minha vida. Podem ter certeza, quando tudo se resolver, eu volto aqui para conversar. E se ficar mil seguidores aqui, que fiquem os verdadeiros. Minha vida nunca foi seguidores, e eu sempre vivi bem. Estou firme e forte”, finalizou.

Saída de Deolane Bezerra de A Fazenda 14

A saída de Deolane aconteceu após o pedido de sua família, que até enviou carro de som para pedir para a advogada tocar o sino e também encontrou com pedido na justiça para que ela fosse liberada do reality show. Neste domingo, a equipe dela confirmou a saída da peoa de A Fazenda por meio de um comunicado nas redes sociais.

“A assessoria da Dra. Deolane e seu corpo jurídico nas pessoas da Dra. Adélia Soares e Dra. Tamara Cavalcante, informa que após notificações extrajudiciais e diversas conversas obtiveram êxito, e a Dra. já saiu da casa após ser informada sobre o estado de saúde de sua mãe Solange Bezerra. (Que nesse momento se encontra na UTI do Hospital São Luiz, recebendo a assistência necessária)", informaram.

E completaram: "Suas irmãs estão lá fora para recebê-la! Agradecemos desde já todos os fãs que estão desde ontem apoiando, amigos e blogs que tem passado a verdade dos fatos. Estamos esperando nossa Doutora aqui fora, para que ela saiba que tem nosso apoio e que o jogo nunca foi justo".