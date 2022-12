Fora de A Fazenda, Deolane Bezerra se emociona ao reencontrar a mãe

Deolane Bezerra vai até o hospital para visitar a sua mãe após sair de A Fazenda 14

A advogada Deolane Bezerra já está fora da sede de A Fazenda 14, da Record TV. Ela deixou o reality show neste domingo, 4, ao ser informada que sua mãe, Solange, está internada. Assim, o primeiro destino dela ao sair do programa foi o hospital para visitar a sua mãe.

Nas redes sociais, a equipe de Deolane mostrou as imagens dela ao lado de sua mãe no hospital. “O encontro da Deo com a sua mãe. O amor da família vale mais que qualquer outra coisa”, informaram.

A saída de Deolane aconteceu após o pedido de sua família, que até enviou carro de som para pedir para a advogada tocar o sino e também encontrou com pedido na justiça para que ela fosse liberada do reality show. Neste domingo, a equipe dela confirmou a saída da peoa de A Fazenda por meio de um comunicado nas redes sociais.

“A assessoria da Dra. Deolane e seu corpo jurídico nas pessoas da Dra. Adélia Soares e Dra. Tamara Cavalcante, informa que após notificações extrajudiciais e diversas conversas obtiveram êxito, e a Dra. já saiu da casa após ser informada sobre o estado de saúde de sua mãe Solange Bezerra. (Que nesse momento se encontra na UTI do Hospital São Luiz, recebendo a assistência necessária)", informaram.

E completaram: "Suas irmãs estão lá fora para recebê-la! Agradecemos desde já todos os fãs que estão desde ontem apoiando, amigos e blogs que tem passado a verdade dos fatos. Estamos esperando nossa Doutora aqui fora, para que ela saiba que tem nosso apoio e que o jogo nunca foi justo".

Reação dos peões em A Fazenda

Pouco depois da saída de Deolane Bezerra de A Fazenda 14, a produção do reality show informou os outros peões sobre a desistência dela. Assim, todos apareceram chocados na sala da atração enquanto recebiam a notícia.

Pétala Barreiros, Bia Miranda e Moranguinho, que eram as amigas mais próximas de Deolane, ficaram abaladas com a notícia.