Pétala Barreiros estreia como musa e relembra amor de Carnaval: 'História'

Influenciadora digital e empresária, Pétala Barreiros será musa do bloco Fervo da Lud, no Carnaval do Rio de Janeiro

Às vésperas do Carnaval, a empresária Pétala Barreiros (23) não esconde a animação com o feriado e os dias de folia que vem pela frente. Na festa deste ano, além de curtir com algumas amigas, ela também irá estrear como musa, no bloco Fervo da Lud, da cantora Ludmilla, que acontece na terça-feira, 21, no Rio de Janeiro.

"Vou passar o feriado com minhas amigas no Rio de Janeiro e vamos curtir a Sapucaí no nosso camarote", acrescentou a influenciadora digital, em entrevista à CARAS Digital. Apesar de costumar curtir o Carnaval, ela sempre foi mais "sossegada" em relação à toda curtição que os dias proporcionam. Mas, segundo ela, isso deve mudar neste ano.

"Até o ano passado eu sempre era a primeira da turma a ir embora. Esse ano quero curtir mais, acredito que estou vivendo uma outra fase na minha vida e quero me divertir com meus amigos", completa. A empresária já está no Rio de Janeiro e , em seu perfil do Instagram, tem mostrado detalhes da viagem, curtindo o verão e os dias de sol.

PÉTALA BARREIROS RELEMBRA AMOR DE CARNAVAL

A influenciadora ainda lembrou de uma história inusitada que já viveu em um Carnaval . "Todo mundo já viveu um amor de Carnaval, né? Desses amores que parecer ser para a vida mas, por algum motivo, acaba", disse a empresária, em meio a risos. "Conheci uma pessoa no Carnaval de Salvador. Foi uma história muito intensa."

"Ficamos no mesmo resort no feriado e nos aproximamos ali, curtimos todo o Carnaval juntos. Quando acabou, nos despedimos e cada um voltou pra sua cidade", completou ela, sem dar mais detalhes sobre o seu romance carnavalesco. "Mas que marcou minha vida marcou! E mais uma história pra contar."