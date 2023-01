Pétala Barreiros revela que já ficou com Neymar: ‘Dei um beijo’

Além disso, influenciadora Pétala Barreiros diz outros nomes de famosos que já acabou beijando

A influenciadora Pétala Barreiros (23) decidiu parar a internet! Em um vídeo com uma conversa bem quente com Matheus Mazzafera, o apresentador questionou ela e sua irmã, Yanka Barreiros, com quais famosos as duas já teriam ficado ou teriam um romance.

Quando o nome do jogador de futebol e camisa 10 da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain, da França, Neymar Jr. (30) foi citado, Pétala acabou ficando em silêncio e deu um sorrisinho constrangido. “Já dei um beijo”, revelou. Já Yanka, afirmou que jamais ficaria com o atleta campeão olímpico.

De acordo com a influenciadora, o jogador beija bem. “E você, amiga? Um famoso que você falou: 'Nossa, beija muito bem'”, perguntou Matheus. “Foi um dos únicos famosos que fiquei... Neymar”, comentou Pétala. Completando que ela jpa ficou com o streamer Nobru também.

Neymar Jr e Bruna Biancardi estão juntos novamente, diz jornal

Aparentemente, Neymar e Bruna Biancardi estão juntos de novo! De acordo com o Jornal Extra, ele reatou o namoro com a influenciadora digital. Os dois se separaram no meio de 2022, mas já fizeram as pazes novamente.

Inclusive, a publicação revelou que os dois passaram o réveillon juntos em Paris, na França, e decidiram ficar juntos novamente. Eles ficaram separados por cerca de seis meses. Durante o período solteiro, Neymar viveu um affair com outra influencer, a Jéssica Turini.