Neymar Jr e Bruna Biancardi estão juntos novamente, diz jornal

O romance de Neymar Jr e Bruna Biancardi teria sido reatado há pouco tempo e ele já teria revelado o apelido carinhoso dela

Tudo indica que o jogador de futebol Neymar Jr (30) está namorando novamente! De acordo com o Jornal Extra, ele reatou o namoro com a influenciadora digital Bruna Biancardi (25). Os dois se separaram no meio de 2022, mas já fizeram as pazes novamente.

Inclusive, a publicação revelou que os dois passaram o réveillon juntos em Paris, na França, e decidiram ficar juntos novamente. Eles ficaram separados por cerca de seis meses. Durante o período solteiro, Neymar viveu um affair com outra influencer, a Jéssica Turini.

Mesmo separados, Neymar e Bruna Biancardi continuaram em contato, já que têm vários amigos em comum e receberam apoio para a reconciliação. Durante uma live, o atleta teria revelado um apelido da amada. Ele recebeu uma mensagem e disse: “Estava respondendo o meu bombom”.

Nesta semana, Neymar Jr se revoltou ao ver um post alfinetando Bruna nas redes sociais e fez questão de responder. “Que notícia de m*. Não fala o que não sabe. Deve ser algum infeliz atrás desse Instagram. Ainda porcima usando meu logo como foto principal. Respeite o ser humano antes de sair postando essa m* de notícia”, afirmou ele.

Bruna Biancardi apoia Neymar Jr após lesão na Copa do Mundo

A influenciadora digital Bruna Biancardi fez questão de apoiar Neymar Jr após se machucar na Copa do Mundo do Catar. Na época, ele ficou alguns jogos afastado da seleção brasileira para se recuperar e ela o apoiou com um recado carinhoso nas redes sociais.

“É isso, lindo! Você vai voltar logo e muito mais forte. Estamos com você!”, disse ela.