Apontada como affair de Neymar, Jéssica Turini usa camisa com autógrafo dele

Apontada como novo affair de Neymar Jr, a modelo Jéssica Turini mostra seus looks para torcer pela seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar

A modelo Jéssica Turini é apontada como novo affair do jogador de futebol Neymar Jr e está no Catar para acompanhar a Copa do Mundo. Em suas idas aos estádios de futebol para acompanhar os jogos da seleção brasileira, ela usa looks estilosos e nas cores da bandeira do Brasil. Tanto que a musa também já usou uma camiseta autografada por Neymar.

Vale lembrar que Neymar e Jéssica ainda não se pronunciaram sobre os rumores de romance.

Em uma das idas ao estádio, Jéssica usou uma camisa da seleção amarela com o autógrafo de Neymar na frente. Na mensagem, ele disse: 'com carinho e amor'.

Para o jogo desta segunda-feira, 5, Jéssica usou com um conjunto todo azul e uma camisa azul da seleção. Ela posou na frente do espelho com suas amigas no quarto do hotel.

Jéssica Turini tem 30 anos e vive em São Paulo. Ela já foi candidata a Miss Espírito Santo e administra a empresa automotiva da família.

