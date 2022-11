Ex-namorada de Neymar Jr manda recado para ele após lesão em campo

Bruna Biancardi surpreende com mensagem especial para apoiar o ex-namorado, Neymar Jr, na Copa do Mundo do Catar

A influenciadora digital Bruna Biancardi mostrou que mantém uma boa relação com o jogador de futebol Neymar Jr após o fim do namoro deles. Nesta sexta-feira, 25, ela fez questão de deixar um recado para apoiá-lo em um momento difícil.

O atleta se machucou no primeiro jogo da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo do Catar e vai ficar alguns jogos longe dos campos. Com isso, ele fez um desabafo nas redes sociais e ela deixou um comentário carinhoso.

“É isso, lindo! Você vai voltar logo e muito mais forte. Estamos com você!”, disse ela.

Em seu desabafo, Neymar Jr disse: "O orgulho e o amor que sinto de vestir a camisa não tem explicação. Se Deus me desse a oportunidade de escolher um país pra nascer, ele seria o BRASIL. Nada na minha vida foi dado ou fácil, sempre tive que correr atrás dos meus sonhos e das minhas metas. Jamais desejando o mal de alguém e sim ajudando quem precisava".

E completou: "Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira… e de novo em uma copa do mundo. Tenho lesão sim, é chata, vai doer mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível pra ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Muito tempo de espera pro inimigo me derrubar assim? JAMAIS! Sou FILHO DO DEUS DO IMPOSSÍVEL e minha é interminável".