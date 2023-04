Erika Schneider celebra fase solteira e avalia efeitos de sua aparência: 'Sofri muito'

Em entrevista à CARAS Brasil, Erika Schneider avaliou os efeitos de sua aparência na vida profissional

Erika Schneider (32), que já participou do reality A Fazenda e foi uma das bailarinas do Domingão do Faustão, está investindo na carreira de empresária e influencer. Em entrevista à CARAS Brasil, a musa avaliou os efeitos de sua aparência na vida profissional e ainda celebrou a fase solteira.

"Eu estou solteira e também não estou buscando um novo relacionamento agora. Estou muto focada no meu trabalho, e acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer, quando for a vontade de Deus", contou Erika Schneider , que viveu o término de seu namoro com Bil Araújo (31) no ano passado.

A empresária , que tem sua própria linha de cosméticos e de roupas, já chegou a enfrentar os efeitos de sua aparência no mercado profissional. "É uma luta e uma batalha diária. Eu senti muito isso quando trabalhei em um banco de investimento. Por ser um mercado 70%, 80% masculino, eu sofri muito", desabafou Erika Schneider.

Leia também: Tarólogo pede atenção de Anitta e alerta: 'Muito cuidado'

Além da carreira no mundo dos negócios, Erika Schneider também atua como influencer nas redes sociais, e garantiu que já tem suas técnicas para desviar de comentários desnecessários. "Eu leio, lógico, mas procuro me blindar para coisas que não fazem sentido nenhum e busco ajuda profissioal também, com terapia e tudo mais, porque sozinho ninguém consegue nada", compartilhou a empresária .

Apesar das batalhas, a musa afirmou que busca ser uma fonte de inspiração para mulheres que sonham em se tornar independentes: "Procuro inspirar as mulheres de alguma forma a conquistar o seu espaço, a correr atrás do seu, a trabalhar e lutar. As mulheres travam batalhas diárias, então eu tento, de alguma forma, ser uma inspiração para várias meninas que sonham em crescer profissionalmente, em correr atrás, em virar empresárias. A gente tem que passar aquilo que temos na essência".