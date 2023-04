Tarólogo pede atenção de Anitta e alerta: 'Muito cuidado'

Em entrevista à CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto alertou sobre a possibilidade de Anitta enfrentar uma viagem sem volta

Este ano começou com alguns perrengues aéreos para os famosos. Além de Fernanda Brum (46) e Camila Alves (41), que enfrentaram sustos no avião, quem deve entrar para a lista ainda em 2023 é a Anitta (30), segundo o tarólogo Val Couto. Em entrevista à CARAS Brasil, o vidente pediu atenção da cantora para seus voos e ainda alertou sobre a possibilidade dela enfrentar uma viagem sem volta.

"A Anitta tem uma cobrança espiritual em cima dela. Eu já até tinha mandado recado para ela dizendo que ela precisava ver com os mentores espirituais que cuidam dela que existe uma cobrança aqui. Essa cobrança espiritual em cima da Anitta traz algo ligado à sua saúde, que não é legal e que pode trazer uma viagem sem volta. Ela precisa tomar muito cuidado", explicou Val Couto sobre as previsões para Anitta .

O tarólogo também comentou que Anitta deve tomar muito cuidado na locomoção de avião: "Muito cuidado com velocidade, com voos pequenos, esses que a gente aluga. Não sei se ela já tem o avião particular dela ou não, mas ela precisa tomar muito cuidado com isso". Atualmente, a cantora utiliza um táxi aéreo para se locomover, o mesmo que transporta Lula (77) e a banda Iron Maiden.

