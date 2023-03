Além de Fernanda Brum: relembre outros famosos que já passaram por perrengues no avião

De pousos de emergência até raios e preces, relembre os perrengues que os famosos já enfrentaram no avião

Fernanda Brum (46), que estava em um voo nesta semana quando a turbina da aeronave pegou fogo pouco depois da decolagem, não foi a única celebridade a levar um susto durante as viagens aéreas. De pousos de emergência até raios e preces, relembre os perrengues que os famosos já enfrentaram no avião.

SIMONE

A cantora Simone Mendes (38) relembrou os perrengues que enfrentou durante suas viagens de avião em entrevista ao programa The Noite, de Danilo Gentili (43), no SBT. "Já aconteceu acidente com ônibus, já aconteceu da tampa do combustível do jato o cara não fechar e, no ar, soltar e começar a sair uma fumaça. Aí você imagina ‘deu ruim. Jesus, sou tão jovem’. Desesperador, achei que ia morrer. Você começa a pedir misericórdia", relembrou.

CAMILA ALVES

Camila Alves (41), modelo brasileira casada com Matthew McConaughey (53), enfrentou uma tempestade no meio de um voo em março deste ano. Ao lado do marido, ela passou por uma turbulência intensa com queda de altitude do avião e compartilhou a experiência traumática nas redes sociais.

Leia também: Fernanda Brum revela susto no céu: 'Avião pegou fogo'

"Ontem à noite, o avião caiu quase 4000 pés. Sete pessoas foram para o hospital. Tudo estava voando por toda parte. Respeitando a privacidade das pessoas ao meu redor, só vou mostrar isso. Mas o avião estava um caos e a turbulência continuava chegando. O voo da Lufthansa que você está vendo no noticiário. Sim... esse. Graças a Deus, todo mundo ficou bem", publicou Camila Alves em seu Instagram.

XUXA

Em 2016, Xuxa (60) foi outra celebridade a passar por um perrengue nas aeronaves. A artista, que voava em seu jatinho particular, estava indo para Piauí com Junno Andrade (59). O avião foi atingido por um raio e precisou pousar em Brasília, e a apresentadora teve até que usar máscara de oxigênio na ocasião.

MAIARA

Maiara (35), da dupla sertaneja com Maraisa (35), estava voando em seu jatinho quando um pássaro chocou com a turbina da aeronave. Precisando de um pouso de emergência em Santa Catarina, em janeiro de 2022, a cantora saiu ilesa do perrengue.