Quem é Camila Alves? Brasileira e esposa do homem mais sexy do mundo sofreu queda de altitude em avião

Casada com Matthew McConaughey há mais de dez anos, Camila Alves deixou o Brasil para tentar a vida nos Estados Unidos

Camila Alves (41), modelo brasileira, sofreu uma queda de altitude em um avião nesta quinta-feira, 2. Ao lado do marido Matthew McConaughey (53), eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People em 2005, ela enfrentou fortes turbulências, mas saiu ilesa, assim como seu amado. Casada com ele há mais de dez anos, a modelo deixou o Brasil quando tinha apenas 16 para tentar a vida nos Estados Unidos.

Segundo o portal Pure People, quando tinha apenas 16 anos, Camila Alves foi visitar a tia nos Estados Unidos e decidiu ficar por lá. Antes de se tornar modelo, ela trabalhou como faxineira e garçonete. Depois de três anos morando em Los Angeles sem um visto para trabalhar, ela conseguiu a permissão e iniciou a carreira de modelo em Nova York.

Garota propaganda de inúmeras marcas, Camila Alves teve sucesso tanto nos desfiles de moda como em campanhas publicitárias. Apesar de ser casada com um astro do cinema, a modelo teve apenas pequenos papéis na televisão.

Juntos desde 2006, Camila Alves e Matthew McConaughey formam um casal de capa de revista, mas o galã teve que ralar para conquistar a modelo. Conhecido por estrelar os filmes Interestelar e Como Perder um Homem em 10 Dias, o ator vencedor do Oscar por seu papel em Clube de Compra Dallas se apaixonou à primeira vista pela amada, quando a conheceu em uma festa.

Depois de quatro tentativas do ator convidando Camila Alves para um encontro, ela finalmente disse sim, quando o galã preparou um jantar para a pretendente em sua casa. Matthew McConaughey e Camila Alves estão casados desde 2012 e têm três filhos, Levi, Vida e Livingston. Eles vivem em Austin, no Texas, e também tem uma mansão no Havaí.

TURBULÊNCIA NO AVIÃO

Nesta quinta-feira, 2, Camila Alves estava em um voo que partiu de Austin, no Texas, cidade onde mora, para a Alemanha, quando enfrentou uma tempestade no meio do caminho. Ao lado do marido Matthew McConaughey , ela passou por uma turbulência intensa com queda de altitude e compartilhou a experiência traumática nas redes sociais.

"Ontem à noite, o avião caiu quase 4000 pés. Sete pessoas foram para o hospital. Tudo estava voando por toda parte. Respeitando a privacidade das pessoas ao meu redor, só vou mostrar isso. Mas o avião estava um caos e a turbulência continuava chegando. O voo da Lufthansa que você está vendo no noticiário. Sim... esse. Graças a Deus, todo mundo ficou bem", publicou Camila Alves em seu Instagram.