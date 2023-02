Casado com brasileira, homem mais sexy do mundo passou Carnaval no Brasil

Matthew McConaughey conheceu o Carnaval do Rio ao lado de Camila Alves

Em sua segunda vinda ao Brasil, Matthew McConaughey (53) conheceu o Carnaval do Rio de Janeiro pela primeira vez em 2009. Ao lado de sua amada, Camila Alves (41), com quem hoje é casado há mais de dez anos, ele curtiu o Carnaval em Ipanema. O ator, que foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People em 2005, veio ao Brasil para participar da celebração.

No ano, o astro deixou de lado o Oscar, a maior premiação do cinema norte-americano, para aproveitar a folia no Rio de Janeiro ao lado da mulher. Ele marcou presença no Camarote da Brahma, na Marquês de Sapucaí. O ator estava muito empolgado com o espetáculo e, mesmo sendo amador, participou como percussionista .

"Toco como hobby. Às vezes, bem, às vezes, não, mas gosto muito. É a segunda vez que venho ao Brasil, mas a primeira no sambódromo. Quem sabe ano que vem eu não desfilo?", sugeriu, ao lado da mulher, a modelo brasileira Camila Alves, com quem tem três filhos.

Conhecido por estrelar os filmes Interestelar e Como Perder um Homem em 10 Dias, o ator vencedor do Oscar por seu papel em Clube de Compra Dallas tomou até água de coco quando chegou em terras cariocas. Ao lado de Camila, ele caminhou pelo calçadão de Ipanema descalço, curtiu a praia e vibrou com os desfiles.

Juntos desde 2006, o galã teve que ralar para conquistar a modelo. Eles se conheceram em uma festa, quando o ator se apaixonou à primeira vista pela amada. Apenas depois de quatro tentativas do rapaz convidando-a para um encontro, ele conseguiu uma resposta positiva, conquistando a atual esposa com um jantar preparado por ele mesmo em sua casa. Matthew e Camila estão casados desde 2012 e têm três filhos, Levi, Vida e Livingston. Eles vivem em Austin, no Texas, e também tem uma mansão no Havaí.