Sabrina Sato exibe boa forma ao desfilar com escola de samba em look brilhante

A apresentadora Sabrina Sato esbanjou beleza e boa forma ao desfilar com a escola de samba carioca Unidos da Vila Isabel

Nesta quinta-feira, 26, Sabrina Sato (41) compartilhou em seu Instagram uma série de fotos de um ensaio da escola de samba Unidos da Vila Isabel.

Nas fotos tiradas por Steff Lima, a nova jurada do "The Masked Singer Brasil" surgiu sambando pelas ruas do Rio de Janeiro com a escola de samba da qual é musa.

“Sou da Unidos da Vila Isabel, não tem jeito. Que delícia de ensaio”, escreveu a mãe de Zoe na legenda da postagem contendo dez fotos.

Para o ensaio, a esposa de Duda Nagle surgiu com um vestido azul brilhante com um corte na barriga e que deixava suas costas à mostra.

Os fãs da apresentadora adoraram as fotos e fizeram chover elogios nos comentários do post. “Uma das maiores. Rainha do Brasil”, escreveu um seguidor. Outra fã comentou: “Maravilhosa”.

Mudança!

Recentemente, Sabrina Sato e Luana Xavier anunciaram a saída do programa "Saia Justa" no canal GNT. Astrid Fontenelle ainda segue no comando do programa e Larissa Luz ainda faz parte do programa.

No lugar de Sabrina e Luana, a advogada Gabriela Prioli que se despediu do canal CNN recentemente e a chef de cozinha Bela Gil irão compor o elenco do programa.