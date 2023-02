Adriane Galisteu foi destaque em Carnaval após casamento com Roberto Justus; relembre

Adriane Galisteu foi destaque do Carnaval de 1999 pouco depois do do seu casamento com Roberto Justus

A apresentadora Adriane Galisteu (48) está um pouco afastada do Carnaval, mas no passado já foi vista como uma das maiores musas da festa do Rio de Janeiro. No ano de 1999, por exemplo, a comandante do reality show A Fazenda, da Record TV, brilhou e virou destaque no evento pouco depois do seu casamento com Roberto Justus (67).

Uma das celebridades mais populares do Brasil na época, Adriane não escondia o quanto estava apaixonada por Justus. Antes de vestir a fantasia e colocar o pé na avenida, a artista passou belíssima lua de mel na ilha de CARAS.

"Nunca fui tão bem tratada por musa das multidões. O afeto e a um homem como sou pelo Beto" , disse Adriane em entrevista à revista. Entre declarações, beijos e abraços, ela abriu o coração e contou como estava ansiosa para entrar na avenida.

Vivendo uma vida mais discreta na época, Roberto preferiu assistir tudo à distância, abrindo espaço somente para Adriane brilhar no desfile da escola de samba Portela. Ao aparecer na avenida, ela avistou o amado no camarote e disparou: "Vou desfilar só para você. Roberto, eu te amo".

Na época, Justus confessou à CARAS que tinha um pouco de ciúmes de ver a loira desfilando de biquíni, mas que logo iria se acostumar com a ideia de ser casado com uma mulher que "o mundo inteiro conhece" .

Conhecida por seu relacionamento com Ayrton Senna, a apresentadora nunca negou que a morte do automobilista foi algo traumático. No entanto, após anos de dor e luto, ela garantiu que estava realizada em sua carreira profissional e na vida pessoal .

"Já sofri muito. Aprendi desde cedo a dar valor às coisas. Perdi meu pai aos 15 anos, o Ayrton (Ayrton Senna), aos 21, e meu irmão, logo em seguida. No caso do meu pai, foi terrível, pois tive que encarar a morte pela primeira vez. Quando o Ayrton morreu, aprendi que se deve viver tudo na maior intensidade, para, depois, não se chorar sobre o leite derramado", disse Galisteu.

Apesar de todo o romantismo e companheirismo exposto por Galisteu, o casamento com Roberto Justus não durou por muito tempo e eles ficaram apenas oito meses juntos. Com rotinas opostas, eles precisavam fazer um grande malabarismo para se verem e até curtir uma festinha em casal.