Surpresa? Adriane Galisteu debocha após Roberto Justus expor 'causa' do divórcio

Adriane Galisteu debocha após descobrir declaração polêmica do ex; os dois ficaram casados por oito meses

A apresentadora Adriane Galisteu mostrou bom humor ao se pronunciar nesta quinta-feira, 18, sobre as declarações do ex-marido, o empresário Roberto Justus. É que ele contou detalhes do casamento entre os dois que durou apenas oito meses.

"Foi aquela coisa fulminante. Namoramos um pouquinho e fizemos a bobagem de casar, porque a gente é muito diferente. Outro dia ela falou uma coisa muito legal, que a gente era muito imaturo. E ela tem toda razão", disse ele para o podcast Bagaceira Chique. Ele também criticou o vício da apresentadora em cigarro e as "roupas de brechó" que ela usava na época.

"A Galisteu, ela se veste no brechó, é zero patricinha. Ela fumava cigarro na época, eu sou super contra. São coisas que não davam. Tentei fazer ela parar, mas não consegui. Tem certas coisas que é difícil conviver. Foi uma paixão avassaladora, e do mesmo jeito que começou, terminou", concluiu o empresário.

As declarações chegaram até a loira que reagiu a uma notícia nas redes sociais. "Eita rs", comentou Galisteu sem entrar na polêmica . Desde que

BEBÊ A BORDO?

Recém completados seus 50 anos, a apresentadora Adriane Galisteu não vê o número como um impeditivo para alcançar seus sonhos. Desde 2010 casada com o empresário Alexandre Iodice, agora a loira pensa em aumentar a família, dando um irmão a Vittorio Iodice, de 12 anos.

Em entrevista à revista CARAS, a contratada da Record contou que o desejo surgiu após a terceira gestação da atriz Claudia Raia, que aconteceu aos 55 anos. Após acompanhar toda a gravidez da famosa nas redes sociais, a loira viu que seu sonho pode se tornar realidade.