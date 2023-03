Anitta compartilha fotos de sua festa de aniversário repleta de famosos

A cantora Anitta compartilhou em suas redes sociais uma série de fotos da sua festa de aniversário estrelada

Neste sábado, 25, Anitta causou comoção nas redes sociais ao publicar em seu Instagram algumas fotos da sua festa de aniversário.

O evento repleto de famosos aconteceu na noite desta última sexta-feira, 24, e contou até com a presença da cantora americana Billie Eilish que performou no festival Lollapalooza no mesmo dia.

Nas fotos postadas, Anitta curtia muito sua festa de aniversário e apareceu soprando as velhinhas ao lado do cantor Xandy.

A artista ainda apareceu em uma foto ao lado de Bruna Marquezine, Klara Castanho, Maisa Silva e Priscilla Alcântara.

A dona do hit “Envolver” ainda posou com a ex-BBB e cantora Linn da Quebrada e com a drag queen Pabllo Vittar.

Anitta ainda causou comoção ao publicar um clique ao lado de Gabriela Prioli, Regina Casé e o cantor Supla.

Outros famosos que surgiram posando com Anitta foram Jão, Luísa Sonza, Bianca Andrade, Juliette e a dupla AnaVitória.

Nos comentários, diversas celebridades se manifestaram em celebração a Anitta. “Te amo”, se declarou Juliette. E Pabllo Vittar comentou: “30 anos de pura doçura”.

A atriz Regina Casé comentou nas fotos: “Amei a festa e amei mais ainda te ver tão feliz e se divertindo tanto”.

Os seguidores de Anitta adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “A maior que temos”, escreveu um fã. E outro seguidor comentou: “Festa do ano”.

Proteção!

Quem chamou atenção na festa de Anitta foi a atriz Klara Castanho que foi fotografada na entrada da celebração.

A artista surgiu com um look estiloso composto por um cropped laranja e calças brancas. O curioso foi que Klara apareceu com seu umbigo tapado por um band-aid.