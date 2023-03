Klara Castanho chama atenção ao surgir com o umbigo tapado no aniversário de Anitta

A atriz Klara Castanho chamou a atenção na festa de Anitta ao aparecer com o umbigo tampado para se blindar de energias ruins; saiba mais

Apenas positividades! A atriz Klara Castanho (22) foi uma das convidadas de honra da festa de aniversário de Anitta, que ocorreu na madrugada deste sábado, 25, em São Paulo.

Para o grande evento, a artista apostou em um look composto por um cropped laranja, uma calça branca e alguns acessórios em dourado.

Mas o que chamou atenção do público foi o esparadrapo tampando o umbigo da estrela. Segundo a tradição, o ritual tem como objetivo bloquear energias negativas.

A crença de tampar o umbigo é bastante antiga, já que durante sua participação no BBB 22, Jade Picon impressionou os fãs ao surgir com umbigo tampado por um esparadrapo. De acordo com a tradição, a crença se baseia no fato de que, ao tampar o chakra umbilical, a pessoa repele as energias negativas do ambiente.

Klara Castanho diz: "Eu fui forçada a trazer a público a coisa mais difícil da minha vida"

A atriz Klara Castanho fez a sua primeira aparição pública na TV depois de viver momentos conturbados no ano de 2022. Durante sua participação no programa Altas Horas, da Globo, ela abriu o coração e falou sobre como foi lidar a exposição de uma fase difícil e íntima de sua vida.

No Altas Horas, Klara contou que este foi o momento mais difícil de sua vida e que foi forçada a expor a história por causa dos rumores. “É a minha primeira aparição pública. Eu escolhi vir aqui porque você, Serginho, é muito cuidadoso, sempre me recebeu muito bem e é uma plateia muito amistosa e respeitosa. Meu coração está muito acelerado, é muito provável que, em algum momento, eu vá chorar. Eu quero te agradecer por espaço”, disse ela.

“Foi um período de recolhimento voluntário. Depois de tudo o que aconteceu no ano passado, eu cheguei no meu limite do que poderia, conseguiria e consigo falar. Eu quero, antes de mais nada, abrir o programa falando sobre isso porque eu sei que é um assunto latente, eu sei que é um assunto que, por ser a minha primeira vez publicamente, é o que as pessoas querem saber e estão em busca. Eu fui forçada a trazer a público a coisa mais difícil da minha vida. Eu nunca imaginei que eu teria que falar e lidar com isso além das pessoas que, involuntariamente, foram incluídas na história, que são a minha família. Eu tenho muita sorte de ter recebido muito acolhimento. As pessoas foram muito gentis comigo. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa e uma equipe que me defende. Eu recebo mensagens de muito carinho. Por mais que as pessoas não entendam, elas escolheram respeitar a minha decisão”, completou.