BBB22: Jade Picon explica uso de esparadrapo no umbigo: ''Para me proteger de energia''

Questionada por Eli, a influenciadora Jade Picon explicou o motivo pela qual usa esparadrapo no umbigo

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 14h00

Jade Picon (20) explicou o motivo do uso de esparadrapo no umbigo após ser questionada por Eliezerno Big Brother Brasil.

No quarto, a influenciadora comentou a sua crença na proteção da energia negativa alheia através do curativo na abertura. "Pra me blindar e me proteger de energia. Eu acredito que o umbigo é o lugar por onde a gente recebe mau-olhado, inveja, todo tipo de energia (negativa). E eu, quando vou pra festa, saio de casa, eu sempre tampo umbigo", explicou ela.

Na sequência, a sister revelou que ela e sua família também aderiram o uso: "Só que tampo com adesivo que fiz para isso, meu irmão tem um, minha mãe, só que não ia aparecer com um coração roxo escrito, eu ia ser estranha e não iam nem deixar eu fazer isso".

"Mas é uma coisa intencional, se você escreve, acontece, como mapa dos sonhos. Eu me sinto melhor", avisou Jade.

CONFIRA O VÍDEO DA EXPLICAÇÃO DE JADE PICON