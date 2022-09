A Fazenda: Pétala revela que quebrou as regras e pode ser expulsa: "Quer desistir?"

Peões comentam ter acesso a informações extras no pré-confinamento e conversar com parentes

Em conversa com os companheiros de reality nesta segunda-feira (19), a digital influencer Pétala Barreiros assumiu conversar com a sua mãe pela plataforma de streaming Netflix nos dias de pré-confinamento para A Fazenda 14.

“Minha mãe me perguntou no Netflix: filha você quer desistir? Volta”, disse a morena. Na hora, o peão Lucas Santos admitiu ter acesso ao celular nos dias que precedem a estreia do reality. A advogada, Deolane Bezerra, comentou ter acesso a todas as plataformas de filmes e séries.

Segundo o jornalista Leo Dias, nas últimas edições de A Fazenda, os pré-confinados podiam usar celulares nos primeiros dias, mas dessa vez eles estavam totalmente proibidos. A produção do reality show teria até usado detector de metal nas malas dos famosos.

Confira o momento que os peões assumem:

Na madrugada desta segunda-feira (19), Deborah Albuquerque acusou a influencer digital Pétala Barreiros de imitar Arthur Aguiar, campeão da recente edição do reality Big Brother Brasil. Em conversa com os peões Bruno e Shayan, a ruiva disparou:

"A [equipe] da Pétala é a do Arthur Aguiar. Ela veio se gabar no início, não tinha nem começado [a transmissão no] Playplus ainda, foi bem quando a gente entrou. Por isso que ela tenta imitar ele. Mas o Arthur é um cara maravilhoso, né? E ela é uma menina boba, chata, sombra".

Sem polpar críticas, a jornalista detonou Pétala para os companheiros de confinamento.