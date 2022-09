A Fazenda 14: Deborah detona Pétala e acusa a peoa de imitar Arthur Aguiar: “Ela é soberbinha”

Em conversa com Bruno Tálamo e Shayan Haghbin, a jornalista afirmou que Pétala contratou a mesma equipe que o campeão do BBB22, Arthur Aguiar

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 22h09

Na madrugada desta segunda-feira (19), Deborah Albuquerque acusou a influencer digital Pétala Barreiros de imitar Arthur Aguiar, campeão da recente edição do reality Big Brother Brasil. Em conversa com os peões Bruno e Shayan, a ruiva disparou:

"A [equipe] da Pétala é a do Arthur Aguiar. Ela veio se gabar no início, não tinha nem começado [a transmissão no] Playplus ainda, foi bem quando a gente entrou. Por isso que ela tenta imitar ele. Mas o Arthur é um cara maravilhoso, né? E ela é uma menina boba, chata, sombra".

Sem polpar críticas, a jornalista detonou Pétala para os companheiros de confinamento.

"Lá fora, ela é completamente boba, chata, enjoada. Ela é soberbinha, patricinha para caramba lá fora. Eu comecei a perceber, ela é muito nariz empinado".

Nós primeiros dias de confinamento, Deborah afirmou ser amiga de Pétala antes de entrarem para A Fazenda 14. Na conversa entre os peões, o jornalista Bruno comentou que mesmo a melhor equipe do mundo não consegue sustentar alguém que o público não abraça.

Confira a conversa entre os peões:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

A Fazenda 14 está com o clima tenso entre os peões em uma semana de programa, sendo que desta vez, os barraqueiros foram o rapper Pelé Milflows e o modelo Tiago Ramos. Tudo começou na cozinha da sede do reality show rural, onde o rapper disse para os peões Thomaz e Bruno que ele não estava mais podendo brincar com as pessoas de dentro do programa.

“Eu não to podendo mais zoar o pessoal não, porque já tão perdendo a cabeça…”, disse o rapper. Tiago, lavando a louça, percebeu que Pelé fazia uma indireta para o modelo, e retrucou. “Meu irmão, fica na sua…”.

“Eu nem toquei no seu nome e eu já entendi. Essa é a sua estratégia?”, rebateu Pelé. Ambos os peões continuaram a briga dizendo que a amizade entre os dois estava acabada, e o rapper contou que irá votar no modelo na próxima roça.