A Fazenda 14: Tiago Ramos e Pelé Milflows brigaram e tiveram que ser separados

Tiago Ramos e Pelé Milflows brigam a ponto de colegas de reality terem que separar dupla

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 15h58 - Atualizado às 16h20

A Fazenda 14 está com o clima tenso entre os peões em uma semana de programa, sendo que desta vez, os barraqueiros foram o rapper Pelé Milflows e o modelo Tiago Ramos. Tudo começou na cozinha da sede do reality show rural, onde o rapper disse para os peões Thomaz e Bruno que ele não estava mais podendo brincar com as pessoas de dentro do programa.

“Eu não to podendo mais zoar o pessoal não, porque já tão perdendo a cabeça…”, disse o rapper. Tiago, lavando a louça, percebeu que Pelé fazia uma indireta para o modelo, e retrucou. “Meu irmão, fica na sua…”.

“Eu nem toquei no seu nome e eu já entendi. Essa é a sua estratégia?”, rebateu Pelé. Ambos os peões continuaram a briga dizendo que a amizade entre os dois estava acabada, e o rapper contou que irá votar no modelo na próxima roça.

A discussão foi para a parte externa da residência dos peões, onde os dois ficaram com os corpos muito próximos, obrigando os outros participantes do programa a irem separar a briga. “Deixa, Bruno. Deixa ele me bater, é menos um”, falou Pelé.

A Fazenda 14: Shayan leva punição grava pela segunda vez

Depois de deixar todo mundo sem água quente, Shayan também foi punido e deixou todos os colegas sem gás por 12 horas. Ele levou a punição ao escovar os dentes nas torneiras da casa principal. O peão não pode fazer isso porque está na baia. Portanto, só pode usar a água da área externa da casa. Por quebrar a regra, ele causou uma punição grave.

Como punição, todos vão ficar 12 horas sem gás e Shayan assumiu a culpa. Algum tempo depois, Shayan cometeu mais um erro e levou sua terceira advertência. Ele levou uma garrafa de água para a área com os animais. Então, todos vão ficar sem água por seis horas.