A Fazenda: Deborah leva punição dupla após quebrar regra

Deborah Albuquerque leva punição dupla durante o confinamento de A Fazenda 14

CARAS Digital Publicado em 23/10/2022, às 17h34

Neste domingo, 23, a peoa Deborah Albuquerque levou uma punição de dois dias no reality show A Fazenda 14, da Record TV. Ela teve um gesto que é proibido nas regras do programa e todos da sede foram punidos.

Na casa do programa, Deborah pegou o feno dos animais para queimar no fogão. O gesto é proibido e gerou punição. O fazendeiro Lucas leu o comunicado enviado pela produção com a punição dupla.

“É expressamente proibido usar feno ou qualquer produto inflamável para acender o fogão a lenha. Pelo descumprimento dessa regra, o grupo todo será punido, vocês ficarão 48 horas sem feno e ofurô”, disse ele.

Ao ouvir isso, Deborah assumiu a culpa. “Fui eu, eu trouxe feno. Eu não sabia que não podia feno. A punição é minha, Deborah, a Ruivinha não tem culpa. Desculpa, eu achei que podia”, disse ela.

.@OficialDeborahA descumpriu com as regras e o grupo todo será punido. 😦



Deborah Albuquerque fala de Deolane no confinamento

Após a expulsão de Tiago Ramos (25) e Shayan Haghbin (31) do reality show A Fazenda 2022, da Record TV, a participante Deborah Albuquerque (37) culpou DeolaneBezerra (34) por todos os conflitos que estão ocorrendo dentro da sede.

A ex-Power Couple 5 se mostrou inconformada com o fato da advogada ter voltado da quinta roça da edição — que eliminou Thomaz com 17,31% dos votos — nesta quinta-feira, 20, e afirmou que a loira é a responsável por "todo o mal da casa"."Tudo o que está acontecendo de ruim é por conta dela. E a mulher tem a capacidade de voltar da roça", começou Deborah.

"Isso é inadmissível. Mas como ela mesma falou, quem é Deborah Albuquerque perto de Deolane? Disse que eu não sou ninguém", continuou. "Sou a pessoa que perdeu o meu único aliado aqui dentro", afirmou, referindo-se à expulsão de Shayan, na madrugada desta sexta-feira, 21, após uma briga que culminou em agressão.

Enquanto alguns peões caíram no choro, Deborah Albuquerque, em um ato de revolta, quebrou um copo de vidro na cozinha. “Quem tinha que ser expulsa era ela [Deolane]”, gritou a participante.

