A Fazenda 14: Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque se detonam

Enquanto aguardavam início das dinâmicas, Deolane e Deborah começam a se atacar e xingar

Nesta quarta-feira, 19, enquanto esperavam para participar de uma dinâmica dentro do confinamento de A Fazenda 14, as peoas Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque se desentenderam… de novo. As rivais começaram a trocar muitas farpas e xingamentos.

Logo de manhã, Alex não levantou a tempo de cuidar da vaca e do bezerro, causando punição para o grupo, deixando eles sem pães por 24h. Já com o clima nada agradável, os peões se reuniram na sala da sede para esperar a dinâmica começar, foi aí que Deolane e Deborah começaram a se ofender em relação à higiene pessoal.

Deborah, reclamava que sua rival tinha mau hálito, enquanto Deolane falava que a oponente não tomava banho e é “feia por dentro e por fora”. A ruiva ainda disse que a loira sonha com o dia que ela será eliminada, mas quem manda no programa é a produção e o público. “Se eu tivesse uma empresa, eu iria contratar a Deborah, porque ela veste a camisa do bagulho mesmo”, disse Lucas.

“Ela é adestrada para isso aqui, ela é cachorrinha adestrada, vaquinha adestrada”, debochou Deolane, o que revoltou Deborah, que perguntou se é isso que a advogada tem a dizer sobre outra mulher, dizendo que não precisa de mais ninguém. “Sou brava, sou valente, não sou covarde”, disse.

Então, as inimigas começaram a discutir sobre os hábitos de higiene de cada uma. Deborah criticou Deolane sobre o seu uso de cigarro eletrônico, enquanto a advogada debochou da quantidade de suplemento que a rival consome e disparou: “caga 10 vezes por dia”.

Veja o momento da discussão das rivais:

Shay, Deolane, Thomaz e Lucas formam a roça

A roça da semana em A Fazenda 14 é formada pelos peões Shay, Deolane, Thomaz e Lucas. O ex-namorado de Larissa Manoela foi vetado da Prova do Fazendeiro e já está confirmado para enfrentar a decisão do público.

A fazendeira Bia Miranda indicou, um dos motivos apontados foi que o iraniano cuspiu na cara de Tiago Ramos e o humilhou. Bia também comentou que Shay diz que ela não tem idade para falar algo dentro do programa.