A Fazenda 14: Shay, Deolane, Thomaz e Lucas formam a roça da semana

Thomaz é vetado da Prova do Fazendeiro e já está na eliminação

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 00h19

Nesta terça-feira, (18), os participantes de A Fazenda14 definiram a formação da quinta roça do reality show rural. Entre muitos conflitos, justificativas e até tretas sobre comida, os banquinhos foram preenchidos por: Shay, Deolane,Thomaz e Lucas.

A ex-namorado de Larissa Manoela foi vetado da Prova do Fazendeiro e já está confirmado para enfrentar a decisão do público. Thomaz foi vetado após André abrir o poder preto e ter que mudar o veto de Lucas, que foi em Shay.

A votação iniciou com a indicação da fazendeira Bia Miranda em Shayan, um dos motivos apontados foi que o iraniano cuspiu na cara de Tiago Ramos e o humilhou. Bia também comentou que Shay diz que ela não tem idade para falar algo dentro do programa.

Com 9 votos, Deolane foi a mais votada da casa e ocupou a segunda vaga na quinta roça de A Fazenda 14. Ruivinha de Marte ficou em segundo lugar, com 7 votos.

André Marinho, vencedor da Prova de Fogo, escolheu ficar com o poder preto e entregou o poder verde, escolhido pelo público para Deolane, que pode puxar um peão da baia para a roça. A advogada escolheu indicar Thomaz Costa.

Para finalizar a dinâmica Lucas não foi salvo no resta um e ocupou o último lugar na roça.

Confira o voto de cada peão:

Bia Miranda indicou Shayan

Iran votou em Deolane

Tiago votou em Ruivinha de Marte

Bárbara votou em Deolane

Moranguinho votou em Ruivinha de Marte

Lucas votou em Ruivinha de Marte

Deborah votou em Deolane

André votou em Ruivinha de Marte

Shayan votou em Deolane

Pétala votou em Ruivinha de Marte

Ruivinha de Marte votou em Deolane

Thomaz votou em Deolane

Deolane votou em Ruivinha de Marte

Pelé votou em Deolane

Kerline votou em Deolane

Vini votou em Ruivinha de Marte

Alex votou em Deolane

As coisas não vão nada bem para Deborah Albuquerque dentro de A Fazenda 14. Além do lado A da casa não ir com a cara da jornalista, parece que até seus aliados no jogo estão virando contra a peoa.

Em conversa nesta terça-feira (18), a dançarina Ruivinha de Marte comentou para Pelé Milflows e Shayan que Deborah quer se fazer de coitada dentro do jogo. Fazendo aspas com a mão, querendo demonstrar ser a fala de Deborah, a funkeira disse: “Aqui todo mundo abandonou ela”, e depois completou: “Ela quer pagar de Juliette”.