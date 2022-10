A Fazenda 14: “Ela quer pagar de Juliette”, dispara Ruivinha de Marte sobre Deborah

A funkeira acredita ser uma estratégia da jornalista para ganhar o jogo

As coisas não vão nada bem para Deborah Albuquerque dentro de A Fazenda 14. Além do lado A da casa não ir com a cara da jornalista, parece que até seus aliados no jogo estão virando contra a peoa.

Em conversa nesta terça-feira (18), a dançarina Ruivinha de Marte comentou para Pelé Milflows e Shayan que Deborah quer se fazer de coitada dentro do jogo. Fazendo aspas com a mão, querendo demonstrar ser a fala de Deborah, a funkeira disse: “Aqui todo mundo abandonou ela”, e depois completou: “Ela quer pagar de Juliette”.

Já faz um tempo que as duas participantes estão se estranhando dentro do reality show rural. No final de semana, Deborah e Ruivinha de Marte discutiram por conta da organização das calcinhas.

Eita! Será que Deborah está querendo se fazer de coitada dentro do programa para ganhar o jogo?

Eita! Parece que Lucas Santos não gosta de tomar banho de água gelada.

Em conversa com Deolane Bezerra na tarde desta segunda-feira (18), o ator comentou que a casa estava muito quieta e ele estava sentindo falta de uma discórdia. Para entrar na brincadeira, a advogada alfinetou o peão: "Punição aos que não tomam banho, é para tomar 3 vezes ao dia”, disse Deolane.

O motivo da brincadeira da viúva de MC Kevin é porque desde que o ex-Carrossel foi para a baia, ao perder a disputa da Prova de Fogo no domingo (16), o peão não tomou banho. A regra de A Fazenda 14 diz que os baieiros não podem usar o chuveiro da sede, apenas tomar banho do lado de fora.