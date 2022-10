A Fazenda 14: Deolane expõem Lucas: “Tá há 3 dias sem tomar banho”

A advogada afirmou que o ator não toma banho desde que foi para a baia

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 22h09

Eita! Parece que Lucas Santos não gosta de tomar banho de água gelada.

Em conversa com Deolane Bezerra na tarde desta segunda-feira (18), o ator comentou que a casa estava muito quieta e ele estava sentindo falta de uma discórdia. Para entrar na brincadeira, a advogada alfinetou o peão: "Punição aos que não tomam banho, é para tomar 3 vezes ao dia”, disse Deolane.

O motivo da brincadeira da viúva de MC Kevin é porque desde que o ex-Carrossel foi para a baia, ao perder a disputa da Prova de Fogo no domingo (16), o peão não tomou banho. A regra de A Fazenda 14 diz que os baieiros não podem usar o chuveiro da sede, apenas tomar banho do lado de fora.

A advogada afirmou que o ator não toma banho desde que foi para a baia. Mas, Lucas se defendeu: “Eu tomo banho, tá? No lencinho, mas tomo”.

Desejando muito sair nas últimas semanas do reality show rural A Fazenda 14, Thomaz Costa prometeu que irá bater o sino para desistir da disputa caso não seja eliminado na quinta-feira, 19. O que muitos não entendem é a espera do ator pela formação da roça, pois tocar o sino se enquadra em quebra de contrato com a Record, levando à perda de dinheiro do participante.

De acordo com o site Notícias da TV, os participantes do programa receberam em torno de R$80 mil para entrar dentro do confinamento em Itapecerica da Serra e disputar o grande prêmio de R$1,5 milhão.

Porém, quem desiste e toca o sino para sair antecipadamente do programa, precisa arcar com a multa que é equivalente ao valor do contrato assinado para entrar na casa, ou seja, R$80 mil.