A Fazenda 14: Deborah Albuquerque culpa Deolane Bezerra pelos conflitos no programa

Deborah Albuquerque afirmou que a culpa de todos os conflitos em A Fazenda 14 é de Deolane Bezerra

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 07h15

Após a expulsão de Tiago Ramos (25) e Shayan Haghbin (31) do reality show A Fazenda 2022, da Record TV, a participante Deborah Albuquerque (37) culpou DeolaneBezerra (34) por todos os conflitos que estão ocorrendo dentro da sede.

A ex-Power Couple 5 se mostrou inconformada com o fato da advogada ter voltado da quinta roça da edição — que eliminou Thomaz com 17,31% dos votos — nesta quinta-feira, 20, e afirmou que a loira é a responsável por "todo o mal da casa". "Tudo o que está acontecendo de ruim é por conta dela. E a mulher tem a capacidade de voltar da roça", começou Deborah.

"Isso é inadmissível. Mas como ela mesma falou, quem é Deborah Albuquerque perto de Deolane? Disse que eu não sou ninguém", continuou. "Sou a pessoa que perdeu o meu único aliado aqui dentro", afirmou, referindo-se à expulsão de Shayan, na madrugada desta sexta-feira, 21, após uma briga que culminou em agressão.

Enquanto alguns peões caíram no choro, Deborah Albuquerque, em um ato de revolta, quebrou um copo de vidro na cozinha. “Quem tinha que ser expulsa era ela [Deolane]”, gritou a participante.

Entenda porquê Deborah alfinetou Deolane

O desentendimento entre Deolane Bezerra e Shayan Haghbin se mostrou intenso desde a pré-estreia do reality rural. Ela ficou incomodada com Shay quando, durante a pré-estreia de A Fazenda 14, ele disse que a advogada estava no reality para causar e manipular o jogo. Ao chegarem na sede, os peões que ganharam o vale pizza após uma dinâmica se reuniram para se deliciarem com o presente.

Ainda incomodada com os comentários do colega, a advogada passou pelo influenciador e disparou: "Come a pizza, babaca", e completou: "Eu causo desde que vim ao mundo".

O desentendimento seguiu e, após assistir às críticas feitas a Shay pelos integrantes do Paiol, Deolane disse na lata para o influenciador: “Você é falso!”. O peão iraniano não perdoou e rebateu: “Barraqueira! Vai fazer barraco lá longe de mim!".