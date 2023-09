A Fazenda 15: Cariúcha discute com Lucas Souza: "Vai para o inferno"

A cantora Cariúcha e o ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, bateram boca em 'A Fazenda 15'

Cariúcha e Lucas Souza protagonizaram uma discussão nesta quarta-feira, 20, no confinamento do reality A Fazenda 15, da Record TV. A confusão começou após a cantora se irritar por encontrar alguns pertences do ex-marido de Jojo Todynho espalhados pela casa.

Um pouco mais tarde, após ter sido chamado a atenção, e retrucar a colega de confinamento, o ex-militar encontrou o óculos de Cariúcha jogado na sala. Ele, então, foi até a área externa da casa e alertou a peoa, que estava varrendo o espaço.

"Se ficar no meio da sala, eu vou jogar na piscina", avisou ele. "Então joga, Lucas. Joga, c*ralho. Quero ver você jogar. Eu estou arrumando ali primeiro", rebateu ela. "Não, porque você quer falar dos outros e faz igual. Olha os seus óculos aqui! Quer falar dos outros, mas faz igual. A casa não é sua", respondeu o peão. "Vai para o inferno", gritou a cantora.

Após o bate-boca, Cariúcha conversou com outros colegas de confinamento e desabafou sobre a desorganização. "Não me viram surtada ainda, quando eu surtar, eu vou pegar aqueles tênis dele e jogar tudo na piscina. Viu como aprendeu a botar no cantinho agora?", disse ela.

A ex-BBB Jaquelline Grohalski também criticou a bagunça. "Já achei banana dentro do banheiro, sabe o que eu vou fazer? Não vou fazer mais nada, vou fingir de louca. Vou me importar com as minhas coisas", avisou.

Confira:

A atleta Márcia Fu surpreendeu ao chamar a atenção de Rachel Sheherazade em A Fazenda 15, da Record TV. Ela descobriu que a jornalista está pensando em desistir do jogo logo na primeira semana de confinamento e perdeu a paciência.

Em uma conversa, ela fez questão de dizer que não concorda com isso. "Pode parar com essas ideias. Te dou uma coça hein, Shera! Pode ir parando. Uma gata desse jeito, bonita, ia bater um bolão se fosse você, inteligente, com opinião, forte", disse ela, que deu um abraço na amiga.