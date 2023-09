A Fazenda 15: Lucas Souza abre o jogo ao ser questionado sobre Jojo Todynho

Ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza é questionado se quer desvincular sua imagem da funkeira e responde na lata

O ex-militar Lucas Souza, que está confinado em A Fazenda 15, da Record TV, surpreendeu ao falar sobre a ex-mulher, a funkeira Jojo Todynho, durante uma entrevista na atração. Ao ser questionado se pretende desvincular sua imagem da ex-mulher, ele negou.

"Eu não entrei na Fazenda para desvincular a minha história da Jojo, mas sim para criar uma nova etapa da minha vida. A história que eu tive com a Jojo eu me orgulho muito. Não me orgulho em relação às polêmicas, não me orgulho das situações erradas que eu me meti. Não estou entrando em A Fazenda para desvincular dela, ao contrário, eu me orgulho muito de ter essa mulher f*da na minha história”, disse ele.

Então, ele completou: "Eu acredito que eu cheguei aqui através do meu relacionamento, das coisas que aconteceram, mas eu quero terminar essa fase da melhor maneira possível e não tenho como não falar dela. Mas se for para falar dela, eu vou falar só coisas boas, sobre momentos bons que a gente passou e pela gratidão que eu tenho por ela”.

A Fazenda 15 estreia nesta terça-feira, 19, na Record TV, sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu.

A Fazenda 15: Quantos participantes do paiol vão entrar na sede?

O reality show A Fazenda 15, da Record TV, está prestes a começar! Nesta segunda-feira, 18, o público vai conhecer os 10 candidatos que vão fazer parte do Paiol e também terá a missão de escolher 4 participantes para entrarem na sede do programa.

De acordo com a Record TV, 10 candidatos vão ser confinados no Paiol, que é uma dinâmica separada para selecionar mais 4 participantes de A Fazenda. O público vai votar para escolher os seus favoritos e os 4 mais votados vão ser revelados no dia 21 de setembro (quinta-feira).

A Fazenda 15 começa com 18 participantes na sede e vai receber mais 4 participantes do Paiol, totalizando 22 integrantes. Eles vão competir ao longo dos próximos meses pelo prêmio de R$ 1,5 milhão para o grande vencedor.