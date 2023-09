Com inimiga e ex-marido em A Fazenda 15, Jojo Todynho manda indireta: "A lapada é forte"

Após a confirmação de Cariúcha e Lucas Souza em A Fazenda 15, Jojo Todynho manda indireta discreta para sua inimiga e ex-marido

Ao longo desta quinta-feira, 14, os dez participantes da 15ª edição de A Fazenda, reality show da Record TV, foram revelados ao público. E os internautas se surpreenderam ao descobrir que dois participantes tem relação direta com a cantora Jojo Todynho. No entanto, essa relação não é a das melhores.

A cantora Cariúcha, que ficou conhecida pelo meme da 'Garota da Laje', está entre as peoas confirmadas. Contudo, seu nome é constantemente relacionado com sua briga com a campeã de A Fazenda 12, com quem vive uma briga incessante desde 2017, quando Cariúcha acusou Jojo de ter sido a responsável por uma briga entre Anitta e Pabllo Vittar.

Já o ex-militar e influenciador digital Lucas Souza é ex-marido de Jojo. Os dois foram casados por 11 meses em 2022, mas o relacionamento não conseguiu conhecer um novo ano. Desde então, ambos já soltaram alfinetas e declarações polêmicas um para o outro online.

Após a confirmação de suas duas inimizades, Jojo Todynho apareceu nos stories de seu Instagram para jogar uma indireta discreta. Com direito a uma torre de caixa de som e funk bem alto, a funkeira colocou o bumbum para jogo e rebolou ao som da música debochada.

"A concorrência que nos desculpe. Mas aqui, a lapada é forte", dizia a letra da canção. Jojo apontou para si mesma e apareceu toda sorridente dançando com a letra. Os internautas interpretaram o vídeo como um grande deboche para Cariúcha e Lucas, que embarcaram no reality show que lhe tornou milionária.

🚨AGORA: Jojo Todynho posta stories dançando e debochando.

pic.twitter.com/7lL3LFkfxB — Central Reality (@centralreality) September 14, 2023

A 15ª edição de A Fazenda inicia na próxima quinta-feira, 19, com liderança da apresentadora Adriane Galisteu.O programa já tem seus dez participantes confirmados ao público, sendo que três deles tem conexão direta com Jojo Todynho. Além de Cariúcha e Lucas Souza, a influenciadora digital Kamila Simione, também confirmada no elenco do reality, também teve desavenças com a cantora.