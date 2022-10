A Fazenda 14: Vini oferece dinheiro para Pelé em troca do poder do lampião

Vini Buttel está desesperado para não ir para a próxima roça de A Fazenda 14

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 22h19

Em conversa com Pelé Milflows, ganhador da última prova de fogo e dono dos poderes do lampião que serão usados na formação da roça de amanhã (11), Vini Buttel comentou que não gostaria de ir para a roça.

Após o peão disparar diversas vezes a palavra “não quero ir para a roça”, ele fez uma proposta para Pelé: “quer negociar? Quer ir para 30? Fazemos um acordo aqui!”, disparou o ex-participante do De Férias com Ex Brasil.

Vini estava se referindo ao prêmio de 15 mil reais que o rapper ganhou, por ter sido o campeão da prova de fogo.

Pelé negou a proposta e comentou que ganhará ainda muito mais dentro do programa.

Confira o bate-papo:

Ontem, o Vini ofereceu dinheiro para o Pelé em troca do poder do lampião. #AFazendapic.twitter.com/KtQ4Onv2bq — Central Reality (@centralreality) October 10, 2022

Nesta segunda-feira, 10, o ator Thomaz Costa (22) voltou a falar sobre sua ex-namorada, Larissa Manoela (21), desta vez, revelou o motivo do término do casal. Durante uma conversa com o peão Shayan no reality show rural A Fazenda 14, ele disse que quem estava em volta do casal foram os responsáveis pelo fim do namoro.

“Namorei com 11 anos, com 12”, começou, mas logo foi interrompido pelo colega: “Mas namorar de namorar mesmo? A família sabia?”, perguntou. “Sabia…”, respondeu Thomaz. “Sério? É muito cedo”, disse Shayan. “É que a gente trabalhava juntos, é aquela menina lá que a gente estava falando (se referindo à Larissa). Nós fazíamos juntos ‘Carrossel’, então os pais se conheciam”, completou o ator.