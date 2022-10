A Fazenda 14: Thomaz Costa revela motivo do término com Larissa Manoela

Ator Thomaz Costa surpreende com revelação sobre término com Larissa Manoela e que demorou para superar

Nesta segunda-feira, 10, o ator Thomaz Costa (22) voltou a falar sobre sua ex-namorada, Larissa Manoela (21), desta vez, revelou o motivo do término do casal. Durante uma conversa com o peão Shayan no reality show rural A Fazenda 14, ele disse que quem estava em volta do casal foram os responsáveis pelo fim do namoro.

“Namorei com 11 anos, com 12”, começou, mas logo foi interrompido pelo colega: “Mas namorar de namorar mesmo? A família sabia?”, perguntou. “Sabia…”, respondeu Thomaz. “Sério? É muito cedo”, disse Shayan. “É que a gente trabalhava juntos, é aquela menina lá que a gente estava falando (se referindo à Larissa). Nós fazíamos juntos ‘Carrossel’, então os pais se conheciam”, completou o ator.

“Será que eu vou sentir uma parada dessa de novo?”, se questionou o ator, contando que Larissa foi seu primeiro amor. Então, Shay, perguntou o motivo do término. “Não, a gente nem brigava, era mais pelas pessoas em volta. Isso que é fod* para superar. Demorei muito”, afirmou.

Veja Thomaz Costa falando sobre seu relacionamento com Larissa Manoela:

“Não aguento mais esse hospício”, assume Thomaz Costa

Durante um desabafo com Vini Buttel, Thomaz Costa recebeu uma resposta afiada do colega de confinamento. “Pede para o Alex te colocar na roça então”, disse o ex-participante do De Férias com Ex, mas o ator rebateu dizendo que já pediu.

A vida de Thomaz não está nada fácil em A Fazenda 14. Seus aliados acham que ele está levando informação de um grupo para o outro, e falaram que ele quer ficar bem com todo mundo para escapar da roça.

Seu affair com a funkeira Tati Zaqui não está às mil maravilhas, com brigas constantes, com ela dizendo que não gosta das atitudes do ator, quando o grupo dele fala mal dela, porém, ele não a defende.