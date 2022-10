A Fazenda 14: “Não aguento mais esse hospício”, assumi Thomaz Costa

A ator diz estar a três dias querendo sair do programa e pediu para Alex o indicar a roça

CARAS Digital Publicado em 08/10/2022, às 23h44

O ex-namorado de Larissa Manoela, ThomazCosta, não aguenta mais participar de A Fazenda 14. O ator faz parte do grupo A da casa, mas vem se desentendendo com seus companheiros faz alguns dias e também com seu affair, a funkeira Tati Zaqui.

Os aliados de Thomaz acreditam que o ator está levando informação de um grupo para o outro dentro do reality show, também falaram que Thomaz quer ficar bem com todo mundo dentro da casa para não ser indicado a roça.

Seu relacionamento com Tati Zaqui não vai muito bem, constantemente o casal briga dentro do programa e a cantora afirma não gostar das atitudes de Thomaz, principalmente, quando o grupo A fala mal dele e o ator não defende e nem rebate.

Na manhã deste sábado (8), Thomaz desabafou com Vini Buttel e recebeu uma resposta afiada do peão. “Pede para o Alex te colocar na roça então”, disse o ex-participante de De Férias com Ex, em seguida, Thomaz respondeu dizendo que já pediu.

Confira o bate-papo:

Eita! As coisas não vão bem para Iran Malfitano dentro de A Fazenda 14. Nesta semana, o ator disparou que gostaria de dar um tapa na boca de Bia Miranda, após discutir com a neta de Gretchen, ao tentar se defender, assumiu que bate em sua filha de 7 anos.

A edição desse sábado (8), mostrou uma cena na sede do reality show que o participante fala em conversa com diversões peões: “Quando o estupr* é inevitável, relaxa e goza”, no mesmo momento, Pétala Barreiros discordou da fala polêmica. Na internet, grande parte dos internautas criticaram as palavras de Iran e o chamaram de lixo e podre.