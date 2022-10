A Fazenda 14: Iran Malfitano choca o público ao falar “Quando o estupr* é inevitável, relaxa e goza”

Internet critica Iran e o chamam de lixo e podre

Eita! As coisas não vão bem para Iran Malfitano dentro de A Fazenda 14. Nesta semana, o ator disparou que gostaria de dar um tapa na boca de Bia Miranda, após discutir com a neta de Gretchen, ao tentar se defender, assumiu que bate em sua filha de 7 anos.

A edição desse sábado (8), mostrou uma cena na sede do reality show que o participante fala em conversa com diversões peões: “Quando o estupr* é inevitável, relaxa e goza”, no mesmo momento, Pétala Barreiros discordou da fala polêmica. Na internet, grande parte dos internautas criticaram as palavras de Iran e o chamaram de lixo e podre.

O exposed da fala horrível do Iran. #FestaAFazenda

pic.twitter.com/XZLoA8QudP — Central Reality (@centralreality) October 9, 2022

Na festa da última sexta-feira (7), Vini Buttel conversou com o ator sobre suas falas polêmicas, o ex-De Férias com ex disse: "Quando você falou aquele negócio 'quando o estupro é inevitável, relaxa e goza pegou mal. E o negócio que você falou que dava um tapa na boca da tua filha".

Ao responder as palavras de Vini, o ator apenas disse “então” e não completou seu pensamento.

Confira a repercussão do assunto na internet:

Iran falou isso? Ele é mais podre que imaginava... Falas do Iran: Quando o estupro é inevitável, relaxa e goza. Genteeeee #afazenda14https://t.co/f5RrutKGHp — eudaia (@eudaia2) October 8, 2022

o Iran falou isso msm? nao acredito 🤮🤬 o estupro e inevitavel relaxe e goza ! quero ver o video ! pq se ele falou isso conseguiu ser mais escroto que o proprio Vini nojoooooo https://t.co/v3f9VGiQt1 — Looh ✨ 🌻🧘‍♀️🇧🇷🇦🇷 (@LoohBorgees) October 8, 2022

