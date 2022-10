A Fazenda 14: “Ela pior do que eu pensava”, dispara Rosi sobre Ingrid Ohara

Ex-participantes brigam novamente, dessa vez, fora da casa

CARAS Digital Publicado em 08/10/2022, às 00h45

A última eliminada de A Fazenda 14, Rosiane Pinheiro, participou nesta sexta-feira (7) da Live do Eliminado, com o apresentador Lucas Selfie. A ex-peoa foi questionada sobre sua trajetória no reality show rural e admitiu não se reconhecer no programa, porque na realidade é muito mais barraqueira que Deolane Bezerra.

Ao ser questionada sobre sua briga com Ingrid Ohara, segunda eliminada do programa e uma das participantes que Rosi era mais próxima no começo do reality, explicou que parou de gostar da amiga quando ela disse para Adriane Galisteu que considerava a dançaria fraca.

"Ela [Ingrid] que me apunhalou pelas costas, aí eu ativei o modo maluca", disse a peoa.

Após a afirmação, Rosi resolveu fazer uma ligação de telefone para Ingrid e as duas brigaram novamente. Com ofensas e acusações, Ingrid disse: “Você me humilhou no ao vivo”, por fim, Rosi desabafou para o apresentador: "Ela é pior do que eu pensava. Muito pior, asquerosa. Por isso, se deu tão bem com Deborah".

A Rosi chamando a Ingrid de mentirosa, safada e sem vergonha 🗣️🗣️ #AFazendapic.twitter.com/Dun1HFlhZK — Central Reality (@centralreality) October 8, 2022

O pré-festa dessa sexta-feira (7) já começou animando e claro, com discussão. O casal Tati Zaqui e Thomaz Costa desde o começo estão vivendo entre altos e baixos, separações e reconciliações.

Após Tati ouvir o grupo A da casa falar mal dela e Thomaz não a defender, a funkeira reclamou da falta de atitude de seu companheiro. “Seu amigo me desmerece ali, como se eu fosse uma pessoa desleal, como se eu fosse uma vagabund*a, você não abre sua boca e ainda confia nele”, disse a cantora.

Tati comentou que os aliados de Thomaz na casa também falaram mal dele, mas ele continua confiando nos amigos. Após o desabafo da peoa, o ex-ator de Carrossel pediu desculpas: