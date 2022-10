A Fazenda 14: DR de novo? Tati e Thomaz brigam e o peão declara “Só quero você e fod*-se o resto”

Tati coloca Thomaz na parede a respeito de suas atitudes com ela e cobra posicionamento, confira:

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 23h50

O pré-festa dessa sexta-feira (7) já começou animando e claro, com discussão. O casal Tati Zaqui e Thomaz Costa desde o começo estão vivendo entre altos e baixos, separações e reconciliações.

Após Tati ouvir o grupo A da casa falar mal dela e Thomaz não a defender, a funkeira reclamou da falta de atitude de seu companheiro. “Seu amigo me desmerece ali, como se eu fosse uma pessoa desleal, como se eu fosse uma vagabund*a, você não abre sua boca e ainda confia nele”, disse a cantora.

Tati comentou que os aliados de Thomaz na casa também falaram mal dele, mas ele continua confiando nos amigos. Após o desabafo da peoa, o ex-ator de Carrossel pediu desculpas:

“Eu não quero ficar mal com você. Você é uma das pessoas mais importantes para mim”, por fim, o peão declarou: “Só quero você e fod*-se o resto”.

Confira a DR do casal:

Thomaz e Tati tavam numa DR mas parece que se acertaram já... #AFazendapic.twitter.com/slw7JMoPMC — Central Reality (@centralreality) October 8, 2022

O Thomaz pediu desculpa pra Tati e disse que ela é uma das pessoas mais importantes pra ele lá dentro #AFazendapic.twitter.com/JCS0oLwGlI — Central Reality (@centralreality) October 8, 2022

Eliminada nesta quinta-feira, 6, do reality show rural A Fazenda 14, Rosiane Pinheiro, terceira pessoa a sair, participou da gravação do programa Hora do Faro nesta sexta-feira, 7. Mas, durante uma dinâmica junto do humorista Rico Melquiades, ganhador da edição 13 do reality, acabou discutindo com o influenciador, viralizando nas redes sociais.

Com muita gritaria, Rosiane disse ao humorista: “É aí que você vem parar aqui ó, na sola do meu sapato”, disparou, batendo com o salto no chão. “Você que lute, você é muito venenoso. Eu não vou deitar para você”, continuou.

Rico não deixou barato, rebatendo os gritos da eliminada. Uma discussão até tentou se iniciar, mas o apresentador do programa, Rodrigo Faro, interveio e conseguiu controlar os ânimos dos participantes.