A Fazenda 14: Rosi desdenha de Deolane e assume torcida pra Deborah: "Acho ela linda, maravilhosa e poderosa"

Rosi Pinheiro foi eliminada do programa e rasgou elogios para Deborah, sua ex rival no reality, deixando Lucas Selfie surpreso

Redação Contigo! Publicado em 07/10/2022, às 01h30

A influenciadora digital Rosiane Pinheiro deixou a sede de A Fazenda 14 no início da madrugada desta sexta-feira (7). Após sair do reality, a musa foi direto para o quadro "Cabine de Descompressão", sendo entrevistada por Lucas Selfie.

Após falar que iria torcer por Deolane Bezerra, em conversa com Adriane Galisteu, Rosi mudou de ideia, surpreendendo Selfie, afirmando que sua torcida agora será para Deborah Albuquerque. Com o apresentador falando sobre as estretégias do seu grupo em atacar a peoa, a atriz disparou.

"Deixa ela ficar forte... Ela é maravilhosa, ela é linda, poderosa, e ela que cresça cada vez mais e agora eu que vou torcer pra ela também", afirmou Rosiane Pinheiro, desdenhando de Deolane e rasgando elogios para a ruiva e ex-Power Couple.

Confira o vídeo da entrevista:

Rosi disse que agora vai torcer pra Deborah e que ela é maravilhosa 🗣 #CabineDeDescompressãopic.twitter.com/7TCwHBc8W9 — Central Reality (@centralreality) October 7, 2022

“Vai ter que aturar!”, grita Tiago ao voltar para a sede

Para a tristeza de muitos participantes de A Fazenda 14, Tiago Ramos se livrou da eliminação. O peão recebeu 27,27% dos votos do público, ficando atrás de Deborah Albuquerque.

Na noite anterior à eliminação, Tiago causou confusão com grande parte da casa, a primeira briga após a prova do fazendeiro foi com Shayan. O modelo estava revoltado por ter perdido a prova do fazendeiro e descontou em Shay, após isso, trocou farpas com Ruivinha de Marte, mas o segundo embate veio com a funkeira Tati Zaqui, que zombou Tiago pelas suas ações dentro da casa. “Só sabe pedir para sair”, disse a cantora.

Defendendo sua affair na casa, Thomaz Costa entrou na confusão ao dizer que Tiago não deveria ter esbarrado em Tati e ficar brigando com as mulheres. Nesse momento, grande parte da casa já estava envolvida na briga.