A Fazenda 14: “Vai ter que aturar!”, grita Tiago ao voltar para a sede

Desafetos de Tiago não gostam da volta do peão

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 00h47

Para a tristeza de muitos participantes de A Fazenda 14, Tiago Ramos se livrou da eliminação. O peão recebeu 27,27% dos votos do público, ficando atrás de Deborah Albuquerque.

Na noite anterior à eliminação, Tiago causou confusão com grande parte da casa, a primeira briga após a prova do fazendeiro foi com Shayan. O modelo estava revoltado por ter perdido a prova do fazendeiro e descontou em Shay, após isso, trocou farpas com Ruivinha de Marte, mas o segundo embate veio com a funkeira Tati Zaqui, que zombou Tiago pelas suas ações dentro da casa. “Só sabe pedir para sair”, disse a cantora.

Defendendo sua affair na casa, Thomaz Costa entrou na confusão ao dizer que Tiago não deveria ter esbarrado em Tati e ficar brigando com as mulheres. Nesse momento, grande parte da casa já estava envolvida na briga.

A advogada Deolane Bezerra não gostou de ver Thomaz defendendo Tati Zaqui e foi para cima do participante: “Eu não acho certo nem errado, só não tem que se meter. Você está defendendo porque é a Tati, da uma segurada”, disparou a peoa.

Confira momentos das brigas:

Nesta quinta-feira (6), Tiago Ramos se livrou de mais uma eliminação e comemorou muito sua vitória ao voltar para a sede: “Vai ter que aturar!”, gritou o peão.

A Fazenda 14 chegou ao fim para Rosiane Pinheiro! A peoa foi a terceira eliminada da competição no programa ao vivo desta quinta-feira (6). Com 21,28% dos votos, perdeu a disputa pela preferência do público para Deborah Albuquerque e Tiago Ramos.

Deborah e Tiago seguem no reality show rural, a ex-Power Couple foi a primeira a voltar para a casa, com 51,45% e o modelo recebeu 27,27% dos votos.