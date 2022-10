A Fazenda 14: Perfis de Tiago e Shay se pronunciam sobre expulsões do reality

Perfis oficiais dos peões Tiago Ramos e Shayan Haghbin comentam sobre as expulsões na madrugada de sexta-feira, 21, do reality show

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 07h06

Os peões Tiago Ramos e Shayan Haghbin foram expulsos de A Fazenda 14, da Record TV, no início da madrugada desta sexta-feira, 14.

Após terem trocado tapas, cotoveladas e empurrões, os seguranças da produção rural precisaram intervir para separar a dupla na confusão, que aconteceu durante o programa ao vivo.

Na sequência, os dois foram chamados pela produção para uma conversa (que não foi mostrada pelo PlayPlus, streaming da Record), mas já não retornaram para a sede.

Depois de um tempo, o fazendeiro Lucas leu o anúncio de que Tiago e Shay estavam expulsos por "colocarem em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões".

Após as expulsões, os perfis oficiais dos ex-participantes no Instagram emitiram comunicados sobre o fim do programa para os peões.

"Primeiramente, gratidão por tudo, meu Deus. Obrigado a todos os fãs, fãs-clubes e todo o público que abraçou o Tiago. O jogo infelizmente acabou para o nosso Ti. A produção expulsou ele de 'A Fazenda 14'. Vem Tiago! Estamos te esperando com muito amor! Tropa do Ti até o fim", escreveram os administradores do perfil de Tiago.

Os adms de Shay postaram: "Infelizmente nosso ciclo em 'A Fazenda 14' termina aqui. Shay nos encheu de orgulho durante toda a sua trajetória, mantendo sempre seus valores intactos e inegociáveis. Sua trajetória no reality foi de muita resiliência — pois não é para qualquer um aguentar xingamentos, cuspidas e acusações sem fundamentos. Estamos aqui para agradecer todos vocês que estiveram conosco e queremos deixar claro que não concordamos com a decisão do programa."

Confira o pronunciamento dos perfis oficiais de Tiago e Shayan:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tiago Ramos (@tiagoramoss)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shayan Haghbin (@shay.hb)

A Fazenda 14: Cuspida na cara e cotovelada marcam a noite

Na noite de eliminação desta quinta-feira, 20, os limites foram excedidos em A Fazenda 14. Após a volta de Shayan para dentro da sede, uma confusão foi estabelecida entre o peão e Tiago Ramos e Vini Buttel. Ao que tudo indica, no momento da comemoração de Shay, os peões se desentenderam. Pelo PlayPlus, foi possível ver a briga e dois momentos em que o ex-padrasto de Neymar cospe na cara e dentro da boca do iraniano. No intervalo do programa ao vivo, Galisteu precisou chamar a atenção dos peões e pedir para eles pararem de brigar porque logo estaria voltando o outro participante salvo da roça.

Deolane Bezerra foi a roceira salva e ao voltar para a sede, assim que recebe abraços de seus aliados, é possível ver Tiago partindo para cima de Shay e levando uma cotovelada na cara do peão. Galisteu que estava narrando a volta da advogada ficou surpresa com a cena e disse que as medidas serão tomadas.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!