A Fazenda 14: Cuspida na cara e cotovelada marcam a noite de eliminação

Tiago e Shayam protagonizam briga feia no reality show

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 00h53

Na noite de eliminação desta quinta-feira (20), os limites foram excedidos em A Fazenda 14. Após a volta de Shayan para dentro da sede, uma confusão foi estabelecida entre o peão e Tiago Ramos e Vini Buttel.

Ao que tudo indicada, no momento da comemoração de Shay, os peões se desentenderam. Pelo PlayPlus, foi possível ver a briga e dois momentos em que o ex-padrasto de Neymar cospe na cara e dentro da boca do iraniano. No intervalo do programa ao vivo, Galisteu precisou chamar a atenção dos peões e pedir para eles pararem de brigar porque logo estaria voltando o outro participante salvo da roça.

Deolane Bezerra foi a roceira salva e ao voltar para a sede, assim que recebe abraços de seus aliados, é possível ver Tiago partindo para cima de Shay e levando uma cotovelada na cara do peão.

Galisteu que estava narrando a volta da advogada ficou surpresa com a cena e disse que as medidas serão tomadas.

Confira as brigas entre os participantes:

Tiago cuspiu mais uma vez no Shay #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/7EdCfUhpoO — Central Reality (@centralreality) October 21, 2022

A volta da Deolane e teve agressão na casa! #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/dD7xZYGVLc — Central Reality (@centralreality) October 21, 2022

Ele pediu e o Brasil escutou! Na noite desta quinta-feira (20), Thomaz Costa foi eliminado de A Fazenda 14 com 17,31% votos. O ator enfrentou a roça contra Shayan e Deolane, que receberam 36,72% e 45,97% dos votos, respectivamente.

Desde a saída de Tati Zaqui na roça da última quinta-feira (13), o ex-Carrossel vem pedindo desesperadamente para sair do programa. Mas, Thomaz disse que seu jogo vai começar agora: “Até antes da saída dela eu já estava muito fragilizado e como eu disse meu game vai começar a partir de agora porque eu vou desmascarar cada uma das pessoas que está lá dentro, principalmente essa pessoa aqui [Deolane], porque é uma pessoa ruim, ela fez eu desistir de um sonho, eu sonhei muito para estar aqui”, explicou Thomaz.