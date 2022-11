A Fazenda 14: Naldo reprova o comportamento da esposa dentro do reality e dispara: "Lamento!"

Visivelmente decepcionado, Naldo Benny reagiu sobre a atitude de Moranguinho

16/11/2022

Eita! Na noite da última terça-feira, 15,Moranguinho (41) surpreendeu a todos, inclusive, ao marido Naldo Benny (43), ao tomar uma decisão inesperada durante a formação da roça em A Fazenda 14.

É que durante a dinâmica do resta um, a peoa escolheu salvar Kerline ao invés do cantorAndré Marinho(43), alegando que ele defende o grupo B.

"Aqui dentro do jogo esse posicionamento dele de defender uma pessoa que é amigo dele e que não é o que a gente formou aqui no grupo é muito ruim. Hoje, por exemplo, ele deixou muito claro que poderia ir qualquer uma de nós para roça, desde que não fosse o Iran. Então tanto para gente quanto para o grupo B é ruim, porque o Iran também vai defender o André o tempo todo e os dois ficam em uma posição privilegiada do jogo. Por este motivo, eu não vou salvar o André, vou salvar a Kerline", afirmou Moranguinho.

Após a atitude da esposa, Naldo Benny ficou visivelmente decepcionado e desabafou na web. “Eu tô falando o tempo inteiro: ‘Eu torço pra que a Ellen faça o jogo dela’. Isso pode fazer falta lá na frente" , disse.

Na sequência, o cantor defendeu André, que é amigo do casal. "Porque o André não quebrou [o elo], todas as vezes que ele podia, ele salvava ela. Lamento, lamento de verdade",desabafou.

