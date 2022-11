A Fazenda 14: Babi e Kerline criticam Moranguinho em jogo do alvo

Babi escolheu levar Kerline, Ruivinha e Iran para o rancho do fazendeiro

A fazendeira da semana, Bárbara Borges, levou Kerline Cardoso, Ruivinha de Marte e Iran Malfitano para o rancho do fazendeiro na tarde deste sábado (12). Os aliados aproveitaram o momento para conversar sobre o jogo e alfinetar os rivais do grupo A.

Moranguinho foi a escolhida para ter seu rosto no alvo e ser crucificada no jogo. Kerline começou a dinâmica e disse: ”Gostava muito de você, mas eu percebi que você é manipulada, amor”, Babi também não ficou quieta: ”Em nenhum momento eu desrespeitei ela, em nenhum momento eu desrespeitei a Moranguinho. E eu fui super desrespeitada por ela, assim, por quê?”, perguntou a fazendeira.

Confira o momento:

No rancho, enquanto jogavam dardos na foto da Moranguinho, Kerline e Babi a chamavam de vendada e manipulada. #AFazendapic.twitter.com/cMwucSsj0i — Central Reality (@centralreality) November 12, 2022

André Marques que se prepare, porque se depender de Kerline Cardoso, seu jogo será balançado nas próximas semanas em A Fazenda 14. A ex-BBB precisou explicar aos seus aliados sobre suas falas contra André na gravação da ´Hora do Faro´, que será transmitida neste domingo (13).

“Eu não concordo com o jogo. Eu tô falando isso há duas semanas. Ele é incoerente no jogo, eu já tô falando do André a um tempo. O que me incomoda é ter uma peça lá que tá invicta, que não tá sendo mexida e que tá indo em direção ao prêmio e ninguém faz nada. Isso me incomoda. Então eu não achei que eu sabonetei. Eu realmente queria mirar nele e consegui”, explicou a influenciadora digital para Babi, Iran e Ruivinha de Marte.