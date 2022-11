A Fazenda 14: Kerline deseja ver André na roça: “ele chega na final e a gente nem percebe”

A ex-BBB, Kerline, diz sua opinião sobre André Marques

CARAS Digital Publicado em 13/11/2022, às 00h15

André Marques que se prepare, porque se depender de Kerline Cardoso, seu jogo será balançado nas próximas semanas em A Fazenda 14. A ex-BBB precisou explicar aos seus aliados sobre suas falas contra André na gravação da ´Hora do Faro´, que será transmitida neste domingo (13).

“Eu não concordo com o jogo. Eu tô falando isso há duas semanas. Ele é incoerente no jogo, eu já tô falando do André a um tempo. O que me incomoda é ter uma peça lá que tá invicta, que não tá sendo mexida e que tá indo em direção ao prêmio e ninguém faz nada. Isso me incomoda. Então eu não achei que eu sabonetei. Eu realmente queria mirar nele e consegui”, explicou a influenciadora digital para Babi, Iran e Ruivinha de Marte.

Kerline completou seu ponto de vista e admitiu querer testar André na roça: “Pra mim é muito grave ter esse tipo de jogador, porque ele chega na final e a gente nem percebe. De repente, ele tá na final. Ele mesmo não tem a própria defesa dele. Isso não é se posicionar. Ele não fez nada! Ele deixou no zero a zero. Nem quando ele tem um poder na mão ele faz alguma coisa. Ele é a pessoa que não quer feder nem cheirar. Volto a dizer, como amigo, ele é dez”.

O grupo B também quer testar o André na próxima roça. #AFazendapic.twitter.com/ypaYpEEE3W — Central Reality (@centralreality) November 12, 2022

Um áudio de Solange Bezerra, mãe de Deolane, com falas machistas sobre Kerline Cardoso, vazou neste sábado (12). Na gravação, Solange diz que a ex-BBB tentou se aproximar de André Marques por interesse sexual, mas que o peão é casado e não dará rol* para ela. "Ela se incomoda tanto com André. Ela quer rol*. O André é casado, não vai dar rol* para ela, entendeu?”, disse.

A matriarca da família Bezerra também falou sobre a relação de Kerline com Shayan: “O único que deu, falou que aqui fora não quer ela não. Não. O problema dela é rol*", completou Solange.