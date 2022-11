A Fazenda 14: André Marinho leva rasteira de seu grupo e cai na roça

Moranguinho não salva André no resta um e coloca o peão na roça

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 00h09

É fogo no feno! A formação da roça desta terça-feira (15), causou uma treta que ninguém esperava dentro do reality show rural. André Marinho foi traído pelo grupo A e atacado por suas aliadas Moranguinho, Deolane e Pétala ao vivo.

Na parte do resta um, no final da formação da berlina, Moranguinho escolheu salvar sua rival Kerline do último banquinho, traindo seu aliado. No momento, todos os peões ficaram surpresos com a escolha da dançarina, principalmente, André. Ao fazer sua escolha, a mulher de Naldo alegou que o peão não joga junto com o grupo A.

“Eu tenho muito carinho pelo André, eu conheço a esposa dele, os filhos, eu já recebi a Drika na minha casa. Mas, aqui dentro do jogo, esse posicionamento dele de defender uma pessoa que é amigo dele lá fora e não é do grupo que formamos aqui, eu acho muito ruim. Porque hoje, por exemplo, ele deixou muito claro que poderia ir qualquer uma de nós para a roça, desde que não fosse o Iran. Então, tanto para a gente, como para o grupo B, isso é ruim. Por esse motivo, eu não vou salvar o André”, disse Moranguinho.

O peão ficou chocado com a escolha de Moranguinho e começou uma discussão com a ex-aliada: “Eu estou o tempo inteiro jogando, inclusive, te salvando. Eu não falei que queria que vocês fossem. [...] Eu estou jogando com vocês o tempo inteiro, vocês estão me colocando na roça. Eu nunca desrespeitei vocês!”

Aos berros, André gritou que nunca colocou nenhuma das meninas do grupo A na roça. Deolane Bezerra e Pétala Barreiros se envolveram na briga, que marcou a noite e se estendeu até depois da formação da roça.

Confira os principais vídeos:

Eita! Moranguinho salva Kerline ao invés do André 😬💥 #RoçaAFazendapic.twitter.com/gvjIeXtbU5 — A Fazenda (@afazendarecord) November 16, 2022

"Eu nunca coloquei nenhum de vocês na #RoçaAFazenda e vocês estão me colocando na Roça", desabafa André 😳 pic.twitter.com/Y8DwwWF3Ao — A Fazenda (@afazendarecord) November 16, 2022

Temos nova roça formada em A Fazenda 14! Deolane Bezerra, Ruivinha de Marte, Bia Miranda e André Marinho se enfrentam na berlinda. Por conta do veto do último roceiro, Bia está proibida de realizar a prova do fazendeiro.

A dinâmica da formação da roça começou com Iran Malfitano abrindo os poderes do lampião e escolhendo ficar com o poder amarelo, entregando o poder vermelho para o aliado Pelé Milflows.