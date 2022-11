A Fazenda 14: Deolane, Ruivinha, Bia e André estão na roça da semana

Bia está vetada da prova do fazendeiro; Deolane, Ruivinha e André disputam a dinâmica

CARAS Digital Publicado em 15/11/2022, às 23h52

Temos nova roça formada em A Fazenda 14! Deolane Bezerra, Ruivinha de Marte, Bia Miranda e André Marinho se enfrentam na berlinda. Por conta do veto do último roceiro, Bia está proibida de realizar a prova do fazendeiro.

A dinâmica da formação da roça começou com Iran Malfitano abrindo os poderes do lampião e escolhendo ficar com o poder amarelo, entregando o poder vermelho para o aliado Pelé Milflows.

Em seguida, Bárbara Borges, fazendeira da semana, indicou Deolane para sentar no primeiro banquinho. Ao dar seu voto, a atriz comentou: “Os motivos são muitos, o narcisismo dela que já ultrapassou todas as barreiras do saudável, arrogância, se acha melhor que todos aqui. Manipuladora, ela tem o poder de distorcer tudo, todas as situações e a opressão dela, ela usa com as palavras, as atitudes dela, para oprimir e causar medo”.

A advogada não gostou do voto recebido e ao se justificar, chamou Babi de jumenta e animal, diversas vezes. Ao berros, Deolane mandou a companheira de reality show calar a boca, deixando um clima pesado logo no início da roça. Em seguida, Iran abriu o poder amarelo, que imunizou ele da opção de sentar no segundo lugar.

Deolane diz o que achou da indicação 😬👇 #RoçaAFazendapic.twitter.com/9BnhTieIzn — A Fazenda (@afazendarecord) November 16, 2022

Pelos votos da casa, Ruivinha de Marte ocupou o segundo lugar da formação da berlinda, com 5 votos recebidos. Para ocupar o terceiro lugar, a dançarina puxou Pétala, mas por conta do poder vermelho, Pelé pode trocar o terceiro roceiro por alguém da baia ou da sede, escolhendo colocar Bia na berlinda.

Após uma discussão surpreendente entre as participantes do grupo A contra André, também membro do grupo, o peão sobrou no resta um feito pelos participantes de A Fazenda 14, sentando no último banco e finalizando a formação da roça da semana. Na ocasião, Moranguinho teve a chance de salvar o aliado, mas preferiu salvar a rival Kerline, alegando que o peão não quis votar em Iran, indo contra o desejo de suas aliadas.

Veja quem votou em quem:

Kerline votou em Bia Miranda

Pétala votou em Ruivinha de Marte

André votou em Ruivinha de Marte

Pelé votou em Bia Miranda

Bia Miranda votou em Ruivinha de Marte

Ruivinha de Marte votou em Bia Miranda

Deolane votou em Ruivinha de Marte

Iran votou em Bia Miranda

Moranguinho votou em Ruivinha de Marte

E o André ocupa o 4º banquinho da #RoçaAFazenda 🤫 pic.twitter.com/Ww8FaL6obx — A Fazenda (@afazendarecord) November 16, 2022

Tiago Ramos, ex-participante do reality show rural, está tomando medidas jurídicas para voltar ao jogo. O modelo foi expulso do programa no dia 21 de outubro, após uma briga verbal e física com Shayan Haghbin, que resultou na expulsão dos dois ex-peões.

Desde sua saída, Tiago mostrou nas redes sociais sua insatisfação com a direção do programa a respeito de sua expulsão, alegando ser injusta. Desta vez, o ex-padrasto de Neymar, contratou o escritório de advocacia de Gil Ortuzal, que gravou um vídeo para a internet contando sobre o caso de seu novo cliente.