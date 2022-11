A Fazenda 14: Tiago Ramos de volta em A Fazenda 14? Entenda o caso

O modelo, Tiago Ramos, contratou um escritório de advocacia para tentar voltar ao jogo

Tiago Ramos, ex-participante do reality show rural, está tomando medidas jurídicas para voltar ao jogo. O modelo foi expulso do programa no dia 21 de outubro, após uma briga verbal e física com Shayan Haghbin, que resultou na expulsão dos dois ex-peões.

Desde sua saída, Tiago mostrou nas redes sociais sua insatisfação com a direção do programa a respeito de sua expulsão, alegando ser injusta. Desta vez, o ex-padrasto de Neymar, contratou o escritório de advocacia de Gil Ortuzal, que gravou um vídeo para a internet contando sobre o caso de seu novo cliente.

“Olá! Eu sou o Gil Ortuzal, advogado do Tiago Ramos. Estamos assessorando ele no episódio de expulsão do reality ‘A Fazenda’. Assim como a produção apurou minuciosamente os fatos ocorridos, nós também estamos apurando, porém, com olhar jurídico. No primeiro momento verificamos e entendemos que Tiago não deveria ser expulso. E que ele perdeu uma chance de continuar na disputa pelo prêmio. No segundo momento, analisamos o tribunal da internet, e verificamos que milhões de seguidores e fãs manifestam no mesmo sentido, de que ele não deveria ser expulso. Tiago foi agredido verbalmente, em seguida, fisicamente com uma cotovelada. Com a expulsão perdeu a oportunidade de continuar no reality. Estamos analisando também a ameaça por parte do Shay, após ter saído do reality. E vamos registrar um boletim de ocorrência para as providências necessárias”, disse o advogado.

Em seguida, foi revelado o desejo de Tiago voltar para o reality show rural e concorrer ao prêmio final do jogo: “Estamos aqui para assessorar o Tiago, buscando preservar a sua integridade física e moral. Tiago gostaria de uma nova análise e reconsideração do programa para que ele volte para a ‘Fazenda’. Vamos buscar essa oportunidade para ele e buscamos com vocês para isso”, concluiu.

Após Deolane Bezerra (34) afirmar que recebeu uma ficha com informações externas da produção de A Fazenda 14, Rodrigo Carelli (54), diretor do reality show da Record TV, utilizou o Twitter para negar a fala da participante. Ele contou também que a viúva de MC Kevin (1998-2021) recebeu duas broncas no decorrer das semanas em que está confinada.



“A Deolane não recebeu nenhum tipo de ficha nas últimas 24 horas. Em um momento, ela foi alertada sobre uma ação de um patrocinador, e no outro, sobre uma citação indevida a respeito de cigarro eletrônico. É isso!”, explicou Carelli na rede social.